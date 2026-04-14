山形県内のサクランボが開花時期を迎えていますが、授粉を担うハチの減少などもあり、実がなりづらい状況となっています。さらに、霜の影響で先週には雌しべが枯れる被害も確認され、山形県は、結実対策の徹底を呼びかけています。



山形市黒沢の荒井茂春さん（75）のサクランボ畑。すでに多くのサクランボの木が白い花をつけています。

こちらの園地では、13日から、授粉を担うミツバチを導入しました。





サクランボ農家 荒井茂春さん（75）「今気合を入れてやらないと6月の収穫の時期にがっかりすると思い頑張ってやっている」県によりますと、ことしは3月から気温が高い日が続いた影響で、サクランボの開花が早まり、やまがた紅王で6日、紅秀峰は5日、平年に比べて早くなっています。県農林水産部・原田芳郎果樹技術主査「このように回転させながら花粉をからめとっていく」園地では14日、サクランボの結実対策を呼びかけるキャラバンの出発式が行われ、県の担当者がけばたきを使った人工授粉を実演しました。県によりますと県内はことし、サクランボの授粉を担う「マメコバチ」の個体数が少なくなっています。また、9日には、霜が降りた影響で、雌しべが枯れる被害も確認されたということです。県農林水産部・原田芳郎果樹技術主査「ハチはいないし花数は少ないし霜被害もみられる。例年以上にサクランボが結実しにくい状況」14日は、機械を使った人工授粉のほか、ハチによる授粉の効果をより高めるため、選定したサクランボの枝をつるすといった方法なども実演されました。県農林水産部本田浩央技術戦略監「ここから開花期間の1週間から10日ほどが勝負。関係機関が一体となり結実確保の取り組みを頑張っていきたい」県の担当者は、「人工授粉は晴れの日を逃さず、3回以上実施するよう」呼びかけています。