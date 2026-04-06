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京セラドーム大阪（大阪市西区）で4月5日、「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER（関西コレクション）」が開かれ、吉村洋文大阪府知事が全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」のPRを目的に出演した。



これまで大阪・関西万博のPRステージにも登場し、今回で4度目の出演となる吉村知事は、出演後の囲み取材で「毎回、場違いだなと思いながら緊張しますが、楽しいです。今日は『全国豊かな海づくり大会』のPRでやってきました。海をイメージした衣装を作っていただきました」と振り返った。



第45回全国豊かな海づくり大会「魚庭（なにわ）の海おおさか大会」は11月14日・15日に開催予定。式典行事は南海浪切ホール（大阪府岸和田市）、海上歓迎・放流行事は府営りんくう公園シーサイドウォーク（泉佐野市）で行う。