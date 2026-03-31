全室露天風呂付き旅館へ再構築！NBIホールディングス「シオン熱海」フルリノベーションプロジェクト

記事ポイント 熱海エリア2件目の投資として温泉旅館「シオン熱海」を取得フルリノベーション＋敷地内増築で全室露天風呂付きラグジュアリー旅館へ再構築予定2027年3月期までに全国ホテル・旅館へ合計500億円の投資を計画 熱海エリア2件目の投資として温泉旅館「シオン熱海」を取得フルリノベーション＋敷地内増築で全室露天風呂付きラグジュアリー旅館へ再構築予定2027年3月期までに全国ホテル・旅館へ合計500億円の投資を計画

NBIホールディングスは、静岡県熱海エリアの中心地・小嵐町に位置する温泉旅館「シオン熱海」を取得し、熱海エリアで2件目となる不動産投資プロジェクトを始動しています。

フルリノベーションと敷地内への客室増築により、全室露天風呂付きのラグジュアリーグレード温泉旅館への再構築を目指す計画です。

同社は2027年3月期までに全国のホテル・旅館へ合計500億円の投資を計画しており、地方創生・地域活性化を推進する「MACHIづくり共創会社」として注目を集めています。

NBIホールディングス「シオン熱海」フルリノベーションプロジェクト

所在地：静岡県熱海市小嵐町（熱海エリア中心地）取得物件：シオン熱海（既存施設名称）計画内容：既存棟フルリノベーション工事＋敷地内客室増築工事完工後：全室露天風呂付きラグジュアリーグレード温泉旅館

「シオン熱海」は静岡県熱海エリアの中心地・小嵐町に立地する温泉旅館で、NBIホールディングスが熱海エリアへの2案件目として取得しています。

1件目の投資案件「熱海さんが」に続く戦略的な2案件目です。

バリューアップ工事の計画内容

既存棟に対しては一部増室工事を含むフルリノベーション工事を実施します。

さらに敷地内に客室の増築工事も計画されており、バリューアップ工事完了後は全室露天風呂付き客室を備えたデザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館として生まれ変わる予定です。

熱海エリアの魅力を最大限に活かした付加価値の高い宿泊施設として、地域と共に持続的な成長を実現することを目標としています。

500億円規模の全国ホテル・旅館投資戦略

NBIホールディングスは、2025年4月より全国のホテル・旅館への投資を開始し、国内機関投資家・金融機関等の協力を得ながら現在約200億円の投資を実行しています。

さらに今後1年間で300億円の追加投資を計画しており、2027年3月期までに合計500億円の投資を達成する予定です。

同社の「MACHIづくり共創会社」としての取り組みは、全国各地の宿泊施設の高付加価値化と地方創生の両面で大きく貢献しています。

全室露天風呂付きのラグジュアリーグレード旅館へと再構築される「シオン熱海」は、熱海エリアに新たな高品質な宿泊体験をもたらす施設です。

500億円規模の全国投資計画は、日本の観光業における高付加価値宿泊施設の拡充を牽引します。

星野リゾートで培われた豊富な運用実績を持つ経営陣が、地方の宿泊施設の価値向上を力強く推進しています。

NBIホールディングス「シオン熱海」プロジェクトの紹介でした。

よくある質問

Q. シオン熱海はどこに位置していますか？

A. 静岡県熱海エリアの中心地・小嵐町に位置する温泉旅館です。NBIホールディングスが取得し、フルリノベーションと客室増築プロジェクトを進めています。

Q. リノベーション後はどのような旅館になりますか？

A. フルリノベーション工事と敷地内への客室増築工事を経て、全室露天風呂付き客室を備えたデザイン性に優れたラグジュアリーグレードの温泉旅館に生まれ変わる予定です。

Q. NBIホールディングスの全国投資規模はどのくらいですか？

A. 2025年4月より全国のホテル・旅館への投資を開始し、現在約200億円の投資を実行しています。2027年3月期までに合計500億円の投資を行う予定です。

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