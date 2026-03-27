小悪魔というより男好き？男性に警戒される「モテ仕草」９パターン
気になる男性とデートするなら、少しは色気のあるところを見せて、相手をドキッとさせたいもの。とはいえ、いきなり大胆な行動に出て「男慣れしてる…？」などと誤解されても困るので、加減はわきまえたほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「小悪魔というより男好き？男性に警戒される『モテ仕草』」をご紹介します。
【１】別れ際に「家まで送って」と催促し、意味ありげな視線を送る
「本気で好きだったから、軽いノリで誘われてショックでした…」（20代男性）というように、重くなりすぎないようにと小悪魔を気取って関係を進めようとすると、かえって悪い結果を招いてしまうかもしれません。大事な局面なので、小細工なしで向き合いましょう。
【２】「飲み過ぎちゃった…」とわざとふらついて、ギュッと抱きつく
「もし付き合ったら、浮気の心配が絶えなさそうだなと思った」（20代男性）というように、酔った勢いで思い切った行動に出ると、「尻軽女」のレッテルを貼られるおそれがあります。体当たりするにしても、しらふの状態のほうがずっと好印象でしょう。
【３】横並びで座ったら、当たり前のように男性の太ももに手を乗せる
「これくらい普通って顔をしてたから、ギョッとしてしまった」（20代男性）というように、男性の太ももに手を乗せるのも、状況によっては「やりすぎ」とみなされそうです。相手が身を硬くしたら、すぐに手を引っ込めて仕切り直したいところです。
【４】トークにウケるふりをしながら、大胆なボディタッチを繰り返す
「男のツボを心得てんなーと、思わず感心してしまった（苦笑）」（20代男性）というように、手慣れた様子でボディタッチされると、シラケてしまう男性もいます。相手に触れるときは、遠慮や恥じらいを感じさせるのがコツかもしれません。
【５】指と指を触れ合わせて「手をつないで！」と無言でアピールする
「向こうのほうが経験豊富に思えて、手に負えない気がした」（10代男性）というように、小悪魔的な誘い方でスキンシップを促して、ドン引きされるケースです。とはいえ、相手が奥手なタイプなら、こちらがそれとなくリードしたほうがいいでしょう。
【６】胸の谷間を見せつけるかのように、前のめりの姿勢で話に聞き入る
「たしかに目は奪われた（笑）。でもなんとなくガッカリもした」（20代男性）というように、「女の武器」が功を奏するのは、ほんの短時間のようです。むしろ清楚な振る舞いに徹して相手の妄想をかき立てるのが、駆け引きとしては正解でしょう。
【７】アヒル口や歯痛ポーズを駆使して、さまざまな「かわいい顔」を繰り出す
「写真ならともかく、目の前でやるのはさすがにわざとらしいでしょ」（10代男性）というように、作り込んだ「かわいい顔」は、思うほど効果的ではなさそうです。おしゃべりを心から楽しんで自然な笑顔を見せれば、それだけで十分なのではないでしょうか。
【８】「ねえねえ」と呼び止めるときに、わざわざ服の裾をツンツン引っ張る
「今のツンツンは狙ってやっただろ！と突っ込みたくなった」（10代男性）というように、なんの必然性もなく「裾ツンツン」をすると、あざといと思われるかもしれません。声が届きづらい雑踏やデートの別れ際など、状況とうまく絡めるのがポイントでしょう。
【９】電車内などで距離が近づくたびに、甘えた表情で上目遣いをする
「いつもこうやって男を落としてるのかな…と不安になった」（10代男性）というように、代表的なモテ仕草である上目遣いは、やりすぎると悪印象を持たれてしまうようです。ここぞというタイミングを見計らって、最大限の威力を発揮しましょう。
小悪魔的な仕草をやり慣れていない人ほど、加減を間違えてしまいそうです。控え目な動作から始めると安全でしょう。（安藤美穂）
【１】別れ際に「家まで送って」と催促し、意味ありげな視線を送る
「本気で好きだったから、軽いノリで誘われてショックでした…」（20代男性）というように、重くなりすぎないようにと小悪魔を気取って関係を進めようとすると、かえって悪い結果を招いてしまうかもしれません。大事な局面なので、小細工なしで向き合いましょう。
「もし付き合ったら、浮気の心配が絶えなさそうだなと思った」（20代男性）というように、酔った勢いで思い切った行動に出ると、「尻軽女」のレッテルを貼られるおそれがあります。体当たりするにしても、しらふの状態のほうがずっと好印象でしょう。
【３】横並びで座ったら、当たり前のように男性の太ももに手を乗せる
「これくらい普通って顔をしてたから、ギョッとしてしまった」（20代男性）というように、男性の太ももに手を乗せるのも、状況によっては「やりすぎ」とみなされそうです。相手が身を硬くしたら、すぐに手を引っ込めて仕切り直したいところです。
【４】トークにウケるふりをしながら、大胆なボディタッチを繰り返す
「男のツボを心得てんなーと、思わず感心してしまった（苦笑）」（20代男性）というように、手慣れた様子でボディタッチされると、シラケてしまう男性もいます。相手に触れるときは、遠慮や恥じらいを感じさせるのがコツかもしれません。
【５】指と指を触れ合わせて「手をつないで！」と無言でアピールする
「向こうのほうが経験豊富に思えて、手に負えない気がした」（10代男性）というように、小悪魔的な誘い方でスキンシップを促して、ドン引きされるケースです。とはいえ、相手が奥手なタイプなら、こちらがそれとなくリードしたほうがいいでしょう。
【６】胸の谷間を見せつけるかのように、前のめりの姿勢で話に聞き入る
「たしかに目は奪われた（笑）。でもなんとなくガッカリもした」（20代男性）というように、「女の武器」が功を奏するのは、ほんの短時間のようです。むしろ清楚な振る舞いに徹して相手の妄想をかき立てるのが、駆け引きとしては正解でしょう。
【７】アヒル口や歯痛ポーズを駆使して、さまざまな「かわいい顔」を繰り出す
「写真ならともかく、目の前でやるのはさすがにわざとらしいでしょ」（10代男性）というように、作り込んだ「かわいい顔」は、思うほど効果的ではなさそうです。おしゃべりを心から楽しんで自然な笑顔を見せれば、それだけで十分なのではないでしょうか。
【８】「ねえねえ」と呼び止めるときに、わざわざ服の裾をツンツン引っ張る
「今のツンツンは狙ってやっただろ！と突っ込みたくなった」（10代男性）というように、なんの必然性もなく「裾ツンツン」をすると、あざといと思われるかもしれません。声が届きづらい雑踏やデートの別れ際など、状況とうまく絡めるのがポイントでしょう。
【９】電車内などで距離が近づくたびに、甘えた表情で上目遣いをする
「いつもこうやって男を落としてるのかな…と不安になった」（10代男性）というように、代表的なモテ仕草である上目遣いは、やりすぎると悪印象を持たれてしまうようです。ここぞというタイミングを見計らって、最大限の威力を発揮しましょう。
小悪魔的な仕草をやり慣れていない人ほど、加減を間違えてしまいそうです。控え目な動作から始めると安全でしょう。（安藤美穂）