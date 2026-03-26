この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「夜勤でイライラ限界だった私が変われた理由」と題した動画を公開。介護現場での16年の経験から導き出した、仕事中のイライラやストレスへのユニークな対処法を紹介した。

動画ではまず、仕事でイライラした際の一般的な対処法として「その場から離れる」「我慢して食事で発散する」「言い返す」といった例を挙げた。しかし、はたつん氏は、これらの方法とは異なるアプローチを提案。自身が長年の経験の末にたどり着いた究極の対処法は、意外にも「優しく接する」ことだという。

はたつん氏は、イライラの原因は「心の余裕のなさ」にあると分析。心に余裕がない状態で強い口調を使うと、相手からも強い反応が返ってきてしまい、負の連鎖に陥りがちだと指摘する。そこで、あえていつも以上に穏やかに、そして丁寧に接することを意識するのだという。

「優しさは、優しさで返ってくることが多い」と語るはたつん氏。自分が優しく接することで、相手の態度も軟化し、結果として自分に優しさが返ってくる。この「優しさの連鎖」が、切羽詰まった心にわずかな隙間、すなわち「余裕」を生み出すきっかけになると説明した。

過去には、一人夜勤でナースコールが重なり、精神的に追い詰められた経験も明かした。頻繁にトイレ介助を求める利用者に、つい「さっき行きましたよ」と厳しい口調で返してしまったこともあったという。そうした経験を経て、心に余裕がない時こそ「いつもより穏やかに声をかける」「笑顔を心がける」「共感的に話を聞く」といった丁寧な関わりが重要だと気づいたそうだ。

イライラを感じた時にこそ、この「あえて優しくする」という逆転の発想を試すことは、自分自身の心の平穏を取り戻すだけでなく、職場の人間関係を好転させる一助となるかもしれない。

YouTubeの動画内容

00:25

仕事中にイライラした時、どうしてる？
00:51

16年目でたどり着いた意外な答え「優しく接する」
01:28

なぜ効果的？「あえて丁寧に接する」ことで生まれる心の余裕
02:26

ひとり夜勤で心に余裕がなくなったときの実体験

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