ラミレスの妻、６歳長女の卒園式で涙…夫も思わず二度見
元横浜DeNAベイスターズの監督のアレックス・ラミレスの妻・美保さんが16日、オフィシャルブログを更新。６歳の長女・莉明（りあ）ちゃんの卒園式に出席したことを報告し、思わず涙したエピソードをつづった。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
この日、美保さんは「卒園式でした」と題してブログを更新し、「長女、卒園式でした」と報告。涙をこらえるつもりだったというが、「絶対泣くものかと思っていたんですけどね やっぱり込み上げてくるものがたくさんあって気づけば涙してました」と卒園式で思わず涙したことを明かした。
さらに、夫のラミレス氏が隣で「あのお母さん泣いてるよ」と耳打ちしてきたことを明かし、「私はすでに涙してまして笑」「ラミちゃんに二度見されました」とユーモアを交えて振り返った。
ラミレス氏と長女との“卒園式ショット”とともに「本当に素敵な先生方、幼稚園にお世話になりました」と感謝の思いをつづり、４月からは末っ子の三男が同じ幼稚園に通う予定であることも報告。「女の子と男の子は全く違うし 特にわんぱく凶暴末っ子。心配でしかないけど、３年後の彼の卒園式は号泣だろうな〜」と将来の卒園式に思いを巡らせた。
この投稿にファンから「卒園おめでとうございます」「これからの成長も楽しみですね」「私はこの前 たまたま保育園に息子を送って行った時に 年長さんが練習をしてるのを みて ウルウルしてしまいました」「リアちゃんと言うよりリアさんの方が良い位のお姉さんになりましたね」「これから学校で沢山の経験とお友達が出来る事を祈ってます」 などの声が寄せられている。
美保さんは、ラミレス氏と2015年４月に結婚。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣持（けんじ）くん、８歳の次男・寿凛（じゅり）くん、６歳の長女・莉明（りあ）ちゃん、 ３歳の三男・杏気（あんげ）くんを出産し、４人の子どもを育てている。
さらに、夫のラミレス氏が隣で「あのお母さん泣いてるよ」と耳打ちしてきたことを明かし、「私はすでに涙してまして笑」「ラミちゃんに二度見されました」とユーモアを交えて振り返った。
ラミレス氏と長女との“卒園式ショット”とともに「本当に素敵な先生方、幼稚園にお世話になりました」と感謝の思いをつづり、４月からは末っ子の三男が同じ幼稚園に通う予定であることも報告。「女の子と男の子は全く違うし 特にわんぱく凶暴末っ子。心配でしかないけど、３年後の彼の卒園式は号泣だろうな〜」と将来の卒園式に思いを巡らせた。
この投稿にファンから「卒園おめでとうございます」「これからの成長も楽しみですね」「私はこの前 たまたま保育園に息子を送って行った時に 年長さんが練習をしてるのを みて ウルウルしてしまいました」「リアちゃんと言うよりリアさんの方が良い位のお姉さんになりましたね」「これから学校で沢山の経験とお友達が出来る事を祈ってます」 などの声が寄せられている。