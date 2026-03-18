【セブン新戦略】安くてずっしり系から専門店品質まで。パンカテゴリーの品揃え見直し
【モデルプレス＝2026/03/18】セブン-イレブンでは、2026年3月30日週よりパンカテゴリーの品揃えを大幅に見直す新たな「パン戦略」を順次展開する。手頃な価格でお腹を満たせるボリューム満点の商品から、市場トレンドを取り入れた専門店品質に挑む商品まで、消費者の多様なニーズに応えるラインアップを拡充していく。
【写真】セブン‐イレブンのパンラインナップ
今回パンカテゴリーにおいて、“安くてずっしり（満足感）”、“新しさ・わくわく感”、“毎日安心・定番（安心感）”の3テーマを設定し、ターゲットや利用シーンを明確化。3月31日より全国の店舗で順次発売を開始し、新生活が始まるタイミングに合わせて選びやすい売場づくりを推進する。
・ずっしりデニッシュ りんご
手に取りやすい価格帯で、定番の菓子パンの品揃えを行う“満足感”のテーマにカテゴリされる一品。しっとりやわらかなデニッシュ生地に、角切りりんご入りのジャムをたっぷり包んで焼き上げた。手に取った際のずっしりとした重量感と食べ応え、シャキシャキとしたりんごの食感が魅力だ。
価格：118円（税込127.44円）
発売日：2026年4月7日から順次
販売エリア：全国（北海道・沖縄県を除く）
・クロワッサン ソーセージミートソース
専門店品質を目指し、乳感とほのかな甘みを持たせたクロワッサン生地を使用。焼き込んでも潰れないボリューム感のある生地を土台にソーセージを盛り付け、高い満足感を得られる惣菜パンに仕上げている。
価格：248円（税込267.84円）
発売日：2026年3月31日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
・こだわりソースのふんわりコロッケパン
ふんわりしっとり食感の生地で、じゃがいもの旨みと甘みが際立つなめらかなコロッケをサンドした。こだわりのソースが食欲をそそる。ボリューム感・価格ともにバランスに優れた、満足度No.1の人気の惣菜パンだ。
価格：168円（税込181.44円）
発売日：2026年3月31日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
・サクふわメロンパン
セブン‐イレブンが誇る不動の人気No.1菓子パン。ふんわりと口どけの良い生地と、サクサク感およびバターの風味を向上させたメロン皮による、コントラストを楽しめる。
価格：118円（税込127.44円）
発売日：2026年4月7日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）（modelpress編集部）
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【写真】セブン‐イレブンのパンラインナップ
◆春の“パン戦略”始動
今回パンカテゴリーにおいて、“安くてずっしり（満足感）”、“新しさ・わくわく感”、“毎日安心・定番（安心感）”の3テーマを設定し、ターゲットや利用シーンを明確化。3月31日より全国の店舗で順次発売を開始し、新生活が始まるタイミングに合わせて選びやすい売場づくりを推進する。
手に取りやすい価格帯で、定番の菓子パンの品揃えを行う“満足感”のテーマにカテゴリされる一品。しっとりやわらかなデニッシュ生地に、角切りりんご入りのジャムをたっぷり包んで焼き上げた。手に取った際のずっしりとした重量感と食べ応え、シャキシャキとしたりんごの食感が魅力だ。
価格：118円（税込127.44円）
発売日：2026年4月7日から順次
販売エリア：全国（北海道・沖縄県を除く）
・クロワッサン ソーセージミートソース
専門店品質を目指し、乳感とほのかな甘みを持たせたクロワッサン生地を使用。焼き込んでも潰れないボリューム感のある生地を土台にソーセージを盛り付け、高い満足感を得られる惣菜パンに仕上げている。
価格：248円（税込267.84円）
発売日：2026年3月31日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
・こだわりソースのふんわりコロッケパン
ふんわりしっとり食感の生地で、じゃがいもの旨みと甘みが際立つなめらかなコロッケをサンドした。こだわりのソースが食欲をそそる。ボリューム感・価格ともにバランスに優れた、満足度No.1の人気の惣菜パンだ。
価格：168円（税込181.44円）
発売日：2026年3月31日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
・サクふわメロンパン
セブン‐イレブンが誇る不動の人気No.1菓子パン。ふんわりと口どけの良い生地と、サクサク感およびバターの風味を向上させたメロン皮による、コントラストを楽しめる。
価格：118円（税込127.44円）
発売日：2026年4月7日から順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）（modelpress編集部）
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