東京地下鉄は、Nintendo Switch 2 用スローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」の発売に伴い、3月2日より、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告を掲出する。

今回のコラボレーションは、メタモンの体の色と半蔵門線の路線カラーの共通性に加え、「メタモン」と「半蔵“モン”」という名称の親和性に着目したことをきっかけに実現。“へんしん”を得意とするメタモンの特性と、鉄道空間を活用した空間演出を掛け合わせ、駅および車内全体でメタモンらしさを体感できる企画として展開される。

本企画では、半蔵門線として初となる電車を丸ごと貸し切った広告展開が2編成で運行される。車内には、メタモンが主人公となる「ぽこ あ ポケモン」より「ニンゲンの姿にへんしんしたメタモン」が登場。同作で楽しめる個性豊かなポケモンたちとの生活を覗き見ることができる。

さらに、メタモンが半蔵門線の路線マークにへんしんした特別デザイン「半蔵モン線」マークが公開される。期間中は、押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅において、ホームやコンコースなど駅構内のさまざまな場所にメタモンが登場し、駅や車内の各所に”へんしん”するメタモンを探しながら、移動そのものを楽しめる特別な空間を楽しめる。

特別広告掲出概要

掲出場所および期間

（1）東京メトロ半蔵門線 駅構内：3月2日（月）～3月8日（日）

※押上〈スカイツリー前〉駅、半蔵門駅、渋谷駅

※渋谷駅では、一部広告を3月15日（月）まで掲出いたします。

（2）東京メトロ半蔵門線 車内 広告貸切電車：3月2日（月）～3月15日（日）

※車両形式：18000系車両 2編成

※運行は不定期となります。

注意事項

（1） 駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

（2） 掲出内容や期間は予告なく変更になる可能性があります。

（3） 画像はイメージです。

（4） 改札内への入場は乗車券が必要となります。

（5） 本リリースに掲載されている画像・キャラクター等の著作物の無断転載・複製・改変・二次利用を禁止いたします。

問い合わせ先

□東京メトロお客様センターのページ

※ゲームの内容に関するお問い合わせはお答えできません。

(C)2026 Pokémon/Nintendo/CR/GF (C)KTG

