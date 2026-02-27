KIREILABO春夏新作インナー登場！完全無縫製®のやさしい着心地

グンゼのレディスブランドKIREILABOから、春夏シーズンにうれしい新作インナーが登場しました。縫い目のない「完全無縫製®」仕様に加え、肌側オーガニックコットン100％のやさしい着心地が特長です。今年で誕生15周年を迎えるKIREILABOは、「肌がよろこぶスキンウェア」をコンセプトに、毎日心地よく着られるインナーを提案。敏感な肌にもやさしく寄り添う春夏の新定番になりそうです♡

完全無縫製®のやさしい肌触り

今年15周年を迎えるKIREILABOは、どの世代の方にも肌へのやさしさを届けたいという想いから誕生したブランドです。

肌に直接触れる部分にはオーガニックコットン100％を使用し、外側には伸縮性のある素材を組み合わせることで、綿100％インナーには少ないストレッチ性も実現しています。

縫い糸を使わない接着技術による完全無縫製®仕様のため、縫い目による刺激を軽減。

さらにアンダーゴムなしの設計で締め付け感が少なく、きりっぱなし仕様により下着のラインがひびきにくいのも特徴です。毎日身につけるインナーとして、快適さと美しさを両立しています。

春夏に使える3タイプ展開

ラインナップは、用途に合わせて選べる3タイプを用意しています。

カップ付きタンクトップは価格2,420円。サイズはM・L・LLで、カラーはブラック・ノーブルスカイ・グレースベージです。1枚で着られるカップ付き仕様で、すっきりとした着用感が魅力です。

汗取り付きタンクトップは価格2,200円。サイズはM・L・LLで、カラーはブラック・ノーブルスカイ・グレースベージです。汗をかきやすい季節に便利な汗取りパッド付きで、日常使いにぴったりです。

カップ付き2分袖インナーは価格2,860円。サイズはM・L・LLで、カラーはブラック・ノーブルスカイ・グレースベージです。脇や肩まわりをやさしくカバーしながら快適に着用できます。

商品は全国量販店、小売店、GUNZE STORE（グンゼ公式通販）、グンゼ直営店などで販売されています。

春夏の肌をやさしく守るインナー

肌へのやさしさを追求したKIREILABOの完全無縫製®インナーは、春夏の毎日に取り入れたくなる快適な着心地が魅力です。

やわらかなオーガニックコットン素材とストレスの少ない設計で、長時間でも心地よく過ごせそう♪

季節の変わり目や汗ばむ季節に向けて、肌に寄り添うインナーを選んでみてはいかがでしょうか。