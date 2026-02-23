この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

2026年1月に香港株式市場に上場したMiniMaxは、2026年に入ってから音声AIプラットフォームの「MiniMax Audio」に、新たな音声AIモデル「MiniMax Speech 2.8」を実装しました。

このモデルは、テキストから喜怒哀楽の感情のこもった音声を作れるようになったことで、テキストを、まるで声優のように感情豊かに喋らせることができるようになりました。
また、J-POPやロックから演歌、民謡まであらゆるジャンルの日本語ボーカル曲を生成できるAIモデル「MiniMax Music 2.5」も実装され、これらのAIモデルとAIアバター動画を組み合わせれば声優が感情豊かにしゃべる動画や歌手が歌うミュージックビデオを量産できます。

本動画では、その進化したMiniMaxの最新モデルで音声や音楽、アバター動画を作る方法を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

動画の構成は
第一章：MiniMax Speech 2.8の使い方
第二章：MiniMax Music 2.5の使い方
という2章立となっていて、MiniMaxが2026年に入って公開した音声AIモデル「MiniMax Speech 2.8」と、楽曲生成AIモデル「MiniMax Music 2.5」を使って、声と歌を生成し、AIアバターにしゃべらせて声優や歌手を量産する方法を解説します。

2026年における、最新の高性能音声・音楽生成AIモデルを試してみたい方にピッタリの内容となっています。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。

YouTubeの動画内容

01:52

感情表現を自在に操る「Speech 2.8」の機能と使い方
05:12

テキスト入力だけで「悲しみ」や「笑い声」を含んだ音声を生成
06:33

生成した音声をAIアバターに喋らせる動画作成テクニック
08:09

日本語ボーカル曲も違和感なし「Music 2.5」の楽曲生成手順
11:26

J-POPから演歌まで、AIが生成した楽曲のクオリティ検証

