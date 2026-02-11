今月下旬、北朝鮮の平壌で朝鮮労働党第9回大会が開かれる。焦点の一つは、金正恩総書記の娘であるジュエ氏が、公式の場に姿を現すかどうかだ。党大会は体制の方向性と指導部の序列を内外に示す最重要の政治行事であり、そこにジュエ氏が登場すれば、後継者としての位置付けが一段と鮮明になるとの見方が強い。仮に公式な肩書が与えられる事態となれば、その意味は決定的となろう。

選挙を通じて指導者を選ぶ民主主義国家と異なり、独裁体制における権力継承は常に不確実性を伴う。権力内部の力学、軍や党の支持、国際環境など、無数の変数が絡み合うためだ。その意味で、後継者育成は「早すぎる」ことはない。金正恩氏がジュエ氏を幼少期から公の場に同席させ、象徴的な存在として演出してきた背景には、長期的な世襲戦略が透けて見える。

もっとも、女性であることが大きな壁となる可能性は否定できない。韓国統一部が6日に公表した「北朝鮮人権白書2025」によると、北朝鮮当局は対外的イメージ改善のため、形式的には女性の地位向上を掲げてきた。一方、社会の深層には根強い男尊女卑の意識が残り、女性指導者の登場に対する抵抗感も小さくないという。脱北外交官のリュ・ヒョヌ氏は、こうした社会風土の中で、ジュエ氏の円滑な権力継承は容易ではないとの見方を示す。

となれば、金正恩氏には女性の地位向上を本気で推し進める覚悟が問われる。だが、保守的な軍部や党幹部の意識改革は一朝一夕には進まないだろう。

もう一つの重要な変数が、金正恩氏の妹、金与正（キム・ヨジョン）党副部長の存在である。

（参考記事：「妹じゃなきゃ処刑だ」金正恩と与正の微妙な権力均衡と”後継者ジュエ”登場の衝撃）

母親が元在日朝鮮人の帰国者という出自から、金正恩氏は体制内で盤石な閨閥を築きにくい立場にある。その中で、与正氏は誰よりも信頼できる「右腕」として権力運営を支えてきた。対南・対米政策の前面に立ち、事実上のスポークスウーマンとして発言力を強めていることからも、その地位の高さは明らかだ。

しかし、与正氏の権威が強まれば強まるほど、ジュエ氏の将来的な立場は相対的に揺らぎかねない。与正氏自身に野心がなくとも、体制内の力学が彼女を担ぎ上げる可能性は排除できない。権力継承をめぐる微妙なバランスの中で、与正氏はジュエ氏にとって、最大の支援者であると同時に、最大の不確定要素でもある。

さらに、経済制裁の長期化による民生の疲弊、ロシアとの軍事協力に伴う国際的孤立の深まりなど、体制を取り巻く環境は厳しさを増している。安定した継承の前提となる国家運営そのものが揺らげば、いかなる世襲構想も絵に描いた餅に終わる。

金正恩氏にとって、娘を「新女王」として君臨させる道筋を描くことは、核・ミサイル開発や対外戦略以上に難しい課題かもしれない。党大会は、その長い道のりの第一歩となるのか。平壌の動向から、しばらく目が離せそうにない。