この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、「世界一分かりやすいNISA教科書！いちばん簡単なお金の増やし方について解説します！」と題した動画を公開。投資アドバイザーの鳥海翔氏が、2024年から始まった新NISA制度を切り口に、投資初心者が知るべきお金を増やすための本質を解説した。



動画の冒頭で鳥海氏は、多くの人がNISAを「税金がかからなくなるお得な制度」としか認識していない点を指摘。「NISAはあくまで有効な手段だが、それよりも大切なのは『どうやったらお金が増えるのか』を知ること」と述べ、お金が増えなければ非課税のメリットもないと本質を説いた。



では、どうすればお金は増えるのか。鳥海氏は、投資対象を「トラディショナルアセット（伝統資産）」と「オルタナティブアセット（代替資産）」の2種類に大別する。伝統資産とは株式や債券のことで、企業が利益を追求し続けたり、国が破綻しなかったりするという「明確なルール」に基づいて長期的に価値が成長しやすいという特徴がある。一方で、金や仮想通貨などの代替資産は、値動きのルールが不明確で都度の判断が求められるため、初心者には難しいと説明した。



このことから、鳥海氏は「初心者が投資で失敗しにくいのは、トラディショナルアセット」だと断言。その理由は「リターンが高いからではなく、失敗しにくいから」だという。さらに多くの人にとっては、債券を組み合わせるより「株式だけでOK」とし、世界経済全体に広く分散投資できる「インデックスファンド」を具体的な投資先として推奨した。



ただし、株式投資には注意点もある。株式市場は短期的には大きく上下するため、「短期の動きで一喜一憂しないこと」が重要だ。鳥海氏は「10年、15年、20年はひきださないことが前提」と述べ、長期的な視点で資産を育てていくことの重要性を強調。NISAという制度を最大限に活用するためには、まずお金が増える仕組みそのものを理解する必要がある、と締めくくった。