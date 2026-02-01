この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「成長期待の高い新興国投資をしたい方必見！安易な分散投資には注意が必要である理由を紹介します！【視聴者様からの質疑応答】」と題した動画を公開。「暴落が来ても一括投資の方がお得なのか」という視聴者からの質問に答える形で、一括投資と積立投資の違いを解説した。



鳥海氏はまず、「仮に暴落したとしても長い目で見たら、一括投資の方が増える。これは正しいです」と、理論上は一括投資が有利であるという一般論を認めた。しかし、続けて「これはあなたにとって一括投資がいいのか、積立投資がいいのか、の答えには必ずしもなってない」と指摘し、理論と現実にはギャップがあると語る。



その根拠の一つとして、鳥海氏は過去のデータを基にしたシミュレーションを提示。ITバブルが崩壊した2000年にS&P500へ300万円を一括投資した場合と、2000年から2004年までの5年間で毎月5万円ずつ積立投資した場合を比較した。その結果、暴落の頂点で高値掴みしてしまった一括投資は長期間にわたり元本割れが続いたのに対し、積立投資は下落局面で安く買い増しができたため、2015年時点では一括投資の758万円を大きく上回る960万円にまで資産が増えていた。



さらに鳥海氏は、投資における心理的な側面を強調。「人間は資産が増える喜びの2.5倍、減ることのストレスを感じる」という行動経済学の知見を紹介。一括投資で大きな下落を経験すると、多くの人はそのストレスに耐えられず、資産が回復してきた段階で早々に売却してしまう傾向があると説明する。実際にあった例として、暗号資産で100万円が20万円まで暴落した投資家が、その後150万円まで回復した時点で「また下がるのが怖い」という恐怖心から売却してしまい、最終的に300万円、400万円へと大きく伸びた利益を取り逃がしたケースを挙げた。



鳥海氏は、確率論で言えば一括投資の方が有利な場面は多いとしつつも、大きな下落に耐えうる精神力がなければ、その恩恵を享受することは難しいと結論付けた。理論上の正しさだけでなく、自身のメンタルを考慮して投資手法を選ぶことの重要性を示す内容となっている。



加えて新興国投資については、重要なのは、”なぜ新興国”なのかが重要と述べた。投資する理由がはっきりとしているならば投資してもよい。一方で理由が曖昧な投資は、暴落時の不安に耐えきれないのではないかと語る。また過去の実績がより高い投資先があるにも関わらず、なぜ”新興国”を選ぶのか？明確な答えをもっていないと、うまくはいかないと結論付けた。