¹¥¤¤òÁ´ÎÏ¤Ç¾þ¤ë¡ª
THE LAB NAGOYA
¿ä¤·³èÅ·¹ñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½
Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶è¡ÖSAKUMACHI¾¦Å¹³¹¡×¤Î¿Íµ¤¥«¥Õ¥§¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤¬1·î20Æü(²Ð)¤è¤ê¿ä¤·³èÆÃ²½·¿¥×¥é¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÀµ¼°¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è»Ô¾ì¤Ï2024Ç¯¤ËÌó3.5Ãû±ß¤ÈµðÂç²½¤·¡¢¿ä¤·³è¿Í¸ý¤ÏÁ´¹ñ¤Ç1400Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëºòº£¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥«¥Õ¥§&¥×¥é¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¿ä¤·³è①
¥ê¥Ü¥ó500¼ïÎà&¥í¥¦¥½¥¯100¼ïÎà°Ê¾å
°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª
¿ä¤·³è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¡£
ÄÌ¾ï¤Î¿ä¤·³è¥«¥Õ¥§¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó10ÇÜ¤â¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¡¢500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥ê¥Ü¥ó¤È100¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥í¥¦¥½¥¯¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·¥«¥éー¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹Â¦¤ÏÍ½ÌóÃÊ³¬¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¿§¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Í¥Ã¥È¤ÇÂ¨¼êÇÛ¡¢¤µ¤é¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ú¥¤¥ó¥È¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºîÀ®¤¹¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ä¤·³è¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î´ò¤·¤¤ÇÛÎ¸¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿ä¤·³è②
ÈþÊ¸»ú¤Î¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¼ÂÀÓ¤Ï
²¿¤È40,000Ëç°Ê¾å¤È¤¤¤¦¿®Íê´¶
¿ä¤·³è¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢µÇ°¥×¥ìー¥È¤ËÉÁ¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÈþ¤·¤µ¡£
¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Î¥ªー¥Êー¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ß·ÅÄÌÀÃË¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢3ºÐ¤«¤é½¬»ú¤ò³Ø¤Ó¡¢ºÇ¾åµé¤ÎÆÃÂÔÀ¸¤Þ¤ÇÅÐ¤êµÍ¤á¡¢²áµî¤Ë¤ÏÅ·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é»ú¤òÄ¾ÀÜË«¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦°ÛºÍ¡£
¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿É®Ã×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4ËüËç°Ê¾å¤Î¥×¥ìー¥È¤òÈþ¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤òÃúÇ«¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¿´¶¯¤¤¥µー¥Ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¿ä¤·³è③
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ÀÀÜµÒ¤Ç
ºÇ¹â¤Î¼Ì¿¿¥¿¥¤¥à¤ò¡ª
¿ä¤·³è¤Ï¼Ì¿¿±Ç¤¨¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢ÍèÅ¹µÒ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤è¤êÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦ºÙ¤«¤¤µ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Æー¥Ö¥ë¸÷È¿¼Í¤òÈò¤±¤ë¾ÈÌÀÄ´À°
¡¦¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÊä½õ¤ä¹½¿Þ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¦¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤òÉÕ¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¡¦Â¾¤ÎÍèÅ¹¼ÔÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤ÏBGMÊÑ¹¹¤â
¤³¤¦¤·¤¿¿ô¡¹¤Î¿´ÇÛ¤ê¤Ï¡¢¿ä¤·³è¤ÎºÇ¹â¤Î°ìËç¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³è④
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó1Ç¯ÂÔ¤Á
Ì¾Êª¤Î¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥éÉÕ¤
¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Ï¥¤ー¥È¥¤¥ó¤Ç¤â¿Íµ¤¤Îµæ¶Ë¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¥±ー¥1ÉÊ¡Ü¥É¥ê¥ó¥¯(¼«²ÈÀ½¥Á¥ã¥¤¥é¥Æ45Ê¬°û¤ßÊüÂê)¤Ç2,000±ß¡£
¿ä¤·³è¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥×¥é¥¹500±ß¤Ç¥Á¥ç¥³¥×¥ìー¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¾þ¤êÉÕ¤¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç1Ç¯ÂÔ¤Á¤Î¿Íµ¤¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ï¡¢¿ä¤·³è¹¥¤¤ÊÂç¿Í½÷»Ò¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·³è⑤
ÆÃÊÌ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°´ë²è¤Ç
¥¤¥Ù¥ó¥È´¶¥¢¥Ã¥×
¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Ç¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°´ë²è¤â¼Â»Ü¡£
ºÇ¶á¤À¤È1·î17Æü¡¦18Æü¤Ë¡ÖAichi Sky Expo¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖM!LK¡×¤Î¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¢ー¥È¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë4·î¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍò¤Î¥é¥¹¥È¥Ä¥¢ー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â½àÈ÷Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤´ò¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬º£¸å¤âÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿ä¤·³è¥×¥é¥óÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ
Ãøºî¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿ä¤·³è¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ãøºî¸¢¡£
¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÃÎ¼±ÉÔÂ¤«¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢2026Ç¯°Ê¹ß¤ÏË¡Îá½å¼é¤òÅ°Äì¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ä¤·³è¤¹¤ëÂ¦¡¦¤µ¤ì¤ëÂ¦ÁÐÊý¤Ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ëÂÎ¸³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¿ä¤·³è¥×¥é¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò
µæ¶Ë¤Î¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥éÀìÌçÅ¹¡ØTHE LAB NAGOYA¡Ù¤Î¿ä¤·³èÆÃ²½·¿¥×¥é¥ó¡£
¥ê¥Ü¥ó¡¦¥í¥¦¥½¥¯Áª¤Ó¤Î¼«Í³ÅÙ¡¢¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¶õ´Ö¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤³¤È¡ª
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÂçËþÂ¤Ê¿ä¤·³è¥«¥Õ¥§&¥×¥é¥ó¡¢¥Ê¥´¥ä¥É¥Ã¥ÈÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ç¿ä¤·¤Î¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Å¹ÊÞÌ¾¡§THE LAB NAGOYA
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔËÌ¶èÂç¿ù1-19-10
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-385-7215
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～17:00¢¨¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÊÄÅ¹
ÄêµÙÆü¡§ÆüÍË
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.the-chocola.com