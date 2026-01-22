この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が不安の構造を分解！『暴落の恐怖を乗り越える方法とは？45歳から54歳の安心投資戦略について解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」が、『暴落の恐怖を乗り越える方法とは？45歳から54歳の安心投資戦略について解説します！』と題した動画を公開した。投資アドバイザー・鳥海翔氏が、45歳から54歳という世代が直面しやすい投資への不安を整理し、その正体を冷静に言語化していく内容である。

動画冒頭では、新NISAをきっかけに投資を始めたものの、思い切った行動に踏み切れず、少額投資にとどまっている人が多い現状が提示される。また、特にこの年代は、投資経験の有無によって将来の選択肢が大きく変わる分岐点にあると位置付けられた。



鳥海氏が繰り返し強調するのは、「暴落が怖い」のではなく、「暴落後に回復しないのではないか」という感覚こそが本質的な恐怖だという点である。時間が限られているという意識が強まることで、不安は合理性を超えて膨らみやすくなる。その結果、投資を始めた事実だけで安心し、実際の資産形成が進まない状態に陥るケースが少なくないと指摘する。



45歳から54歳は、収入水準が高まりやすい一方で、教育費や住宅関連費用、家族に関わる支出も重なる時期である。忙しさや責任の重さから判断を先送りしがちだが、この期間にどのような姿勢で向き合ったかが、60代以降の余裕に直結すると語られる。慎重であること自体は否定されないものの、慎重さが行動停止につながる点に警鐘が鳴らされる。



こうした状況を踏まえ、鳥海氏が提示するのが「現金キープ法」というシンプルな設計である。生活費の半年分のみを現金として確保し、それ以外は投資に回すという明確なルールを先に定める。さらに、少なくとも一定年齢までは投資資金を引き出さないと決めることで、相場変動時の迷いを排除する考え方を提示。



重要なのは、相場に応じて柔軟に動こうとすることではなく、事前に設計したルールを守り続ける姿勢だと鳥海氏は述べる。今回の動画は、45歳から54歳で投資判断に迷いを抱える層にとって、状況を客観視するための材料になる内容である。どのように不安と距離を取り、判断を単純化していくのかは、動画を通じて理解が深まるはずだ。