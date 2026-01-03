第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。山下りの6区（20.8キロ）は創価大の小池莉希（3年）が、区間記録にあと1秒に迫る56分48秒で区間賞を獲得。区間2位の駒大・伊藤蒼唯（4年）も56分50秒と56分台をマークした。男子マラソンの川内優輝（あいおいニッセイ同和損保）も「私の時代には想像できないような記録」と驚いている。

創価大の小池が、とてつもないスピードで山を駆け下りた。好タイムでタスキを渡すと、「よっしゃー」と雄叫び。その後の日本テレビの中継内のインタビューでは笑みを浮かべた。左足が赤、右足は青とチームカラーを想起させるシューズを手に「靴を見てほしい。目立ちたい性格なので」とアピール。区間記録には1秒及ばなかったが、鮮烈な印象を残した。

区間2位の駒大・伊藤も56分50秒と56分台をマーク。15位までが1時間を切り、参考記録の関東学生連合・山中寿世夢（国士舘大）も59分26秒だった。これに驚いたのが2018年ボストンマラソンなどを制したプロランナーの川内。「区間賞や区間2位の56分台は私の時代には想像できないような記録ですが、昨年以上に上位だけでなく全体的にハイレベルな6区でした」とXで称賛した。

川内は学習院大時代の第83回、85回大会で関東学連選抜の6区を務めた。区間3位だった第85回大会のタイムは59分27秒。「私の6区のタイムでは区間17位相当（17年前は区間3位）。区間16位相当の #関東学生連合 の国士舘の山中選手でさえ、当時の私より1秒速い記録です」と17年前からのスピードアップぶりを強調していた。



（THE ANSWER編集部）