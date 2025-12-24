相場が荒れたとき、三流は「売る」、二流は「買う」、では一流は？

元消防士が株式投資で築いた資産は、なんと9億円（2025年10月時点）！ 三重県在住の専業投資家・かんち。49歳で早期退職してからというもの、生活費のすべてを株の配当金でまかなっている。その配当金の総額は、なんと年間2000万円超え。高配当株と株主優待株を組み合わせた「買ったらほとんど売らない」という手間のかからない“ほったらかし投資術”は、初心者の新NISAにも参考になる。「その投資術を知りたい！」と、長年著作の刊行を期待されていたものの、すべて断ってきた投資歴40年のベテランが、初めて著した話題の書『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。

「小さな成功」が招く「大きな破滅」

ちょっと株価が上がったところで売ってしまい、その後もっと上がってしまって後悔する……というのは利益を得ているのでまだいいとしても、その成功に味を占め、信用取引で高いレバレッジをかけた結果、資産を失った人も、私はたくさん見てきました。

いうなれば、個人投資家は“海に漂うクラゲ”のようなもの。波が高くなれば自分もその波と一緒に浮上しますし、波が落ち着けば自分も落ちつきます。

「抗わない」ことこそが最強の防衛策

その波にあらがっても、ただ体力を消費するだけですし、株価の上下動にいちいち一喜一憂していては、とてもメンタルは持ちません。

市場の流れに逆らわないことが、メンタルが強くない人でも投資を続けて資産を形成する1つの秘訣です。

【解説】予測不能な未来に対する「謙虚さ」を持つ

多くの人が投資で失敗するのは、自分の能力で「波（相場）」をコントロールできる、あるいは完全に予測できると錯覚してしまうからです。

「次は必ず上がる」「ここで勝負に出れば取り返せる」という思い込みは、しばしば市場の巨大なエネルギーの前で無力化されます。

クラゲのスタイルとは、思考停止することではなく、「市場は自分の思い通りには動かない」という事実を謙虚に受け入れる姿勢のことです。この謙虚ささえあれば、身の丈を超えたレバレッジで自滅するリスクを回避できます。

「何もしない」という高度な決断

投資の世界では、売買ボタンを頻繁に押すことが「努力」だと思われがちですが、それは誤りです。

波が荒れているときに、あえて動かず、じっと嵐が過ぎ去るのを待つ。あるいは、好調な波に乗っているときに、利益確定の誘惑に駆られても売らずに我慢する。この「何もしない」という行動こそが、時に最も難しい決断であり、最大の利益を生む源泉となります。

クラゲのように漂うことは、実は「焦り」や「恐怖」という感情をコントロールできた人にしか許されない、高度な投資戦略なのです。

市場に「居続ける」ことが最大の勝機

歴史を振り返れば、株式市場は短期的には暴落を繰り返しながらも、長期的には成長を続けてきました。

重要なのは、数年に一度訪れる大きな上昇気流（ビッグウェーブ）が来たときに、水面に浮いていることです。小さな波に抗って体力を消耗し、相場から退場してしまっては意味がありません。

無理をせず、流れに身を任せ、とにかく市場という海から出ないこと。これさえ守れば、時間は必ずあなたの味方をしてくれます。

※本稿は、『ほったらかしで年間2000万円入ってくる 超★高配当株 投資入門』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。