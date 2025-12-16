松村沙友理、結婚＆妊娠発表の15分後にロケしていた ずん飯尾が驚きのあまり絶叫「えっ！マジで！」
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、16日放送のTBS系バラエティー『今知っておきたい！界隈グルメ』（後10：00）に出演。結婚＆妊娠発表の15分後に、ロケに臨む様子が公開された。
【写真】幸せオーラ全開！“先輩ママ”との写真を公開する松村沙友理
番組は、車内ロケからスタートし、松村のほかに、ずんの飯尾和樹、瀬戸朝香、若林有子アナが参加。スタッフから「飯尾さん、一瞬これ…」とスマートフォンを差し出された飯尾は、若林アナとともに松村の結婚＆妊娠発表のインスタ投稿を見つめ「えっ！えー！さゆりんご、マジで！結婚＆ベイビー！おめでとう！」と驚きの声を上げた。
共演者たちからの祝福に、松村は両手で顔を覆いながら「恥ずかしい」とにっこり。共演者たちの服装を踏まえて「みんなで、私の結婚式に来てくれたみたい」と笑いを誘っていた。
