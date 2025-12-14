【ねこ漫画】猫好きにはたまらない！開けたのに出られない!?ドアを開ける猫の大迷惑な大騒動がかわいすぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)さん。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している一方、ウォーカープラスでも人気の漫画を紹介している。
今回は、藤緒家の様子を描いた漫画をお届け。さらに作者の藤緒ミルカさんにも、本作について話を聞いた。
ポッちゃんはドアを開けるのが大好きで、横向きのレバー式ドアノブ目掛けてジャンプし、押し開けて入ってくるそうだ。作者の藤緒ミルカさんは｢毎回ガチャーン！というすごい音がして『またどこか開けたのか』といった具合なんです。しかも面倒なことに部屋に入ったあと、ドアを押して閉めてしまうことが多いので、『出られなくなったー！』と助けを呼ぶところまでがセットになっています」と、思わず笑ってしまう様子を教えてくれた。
また、本作「母さんは今日も世話をやく」で描かれてるように、ドアが半開きの状態だと隙間から手を差し込み、勢いよく開けるそう。さらに、ノブ式でないパントリーのドアも、床の隙間に爪を入れてガリガリし、器用に開けてしまうこともあるという。藤緒さんは「賢いのかなと思って、最初のうちは 『あらすごーい！こんなこともできるのぉ？』なんて言ってましたが、ただの迷惑ですよね(笑)」と語った。
一方で、ミルちゃんや朔ちゃんはドアを開けようとはしないそう。ミルちゃんは、エアコンでドアが閉まっているときだけ、ドアの前で「ボクです。開けてくださーい」と鳴いて知らせるという。藤緒さんは「賢いなぁと思ったり、かわいかったり面倒くさかったりで微妙な気持ちにさせられます」と苦笑いを交えて話してくれた。
そんな3匹の愛おしい日常が描かれた本作「母さんは今日も世話をやく」をぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：藤緒ミルカ(@mirumirupakupa1)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。