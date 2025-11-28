MARY QUANT×PLAZA第二弾♡キラキラ可愛いコラボグッズ登場

MARY QUANTとPLAZAのコラボレーション第二弾が、12月5日(金)より全国のPLAZAで発売決定♡先駆けてPLAZAオンラインストアでは12月3日(水)10:00より先行販売をスタートします。バッグやポーチ、ステーショナリーなど、ホリデーシーズンにぴったりなキラキラのシャイニー素材を取り入れたアイテムが勢揃い♪数量限定のためお気に入りはお早めにチェックしてみてください。

デイジーモチーフの限定コラボ雑貨

今回のコラボ第二弾では、MARY QUANTのアイコンであるデイジーをモチーフにしたバッグやポーチ、ソックス、モバイルグッズなどが登場♡

グリッターやシャイニー素材を用いた華やかなデザインで、ホリデーシーズンのギフトにもぴったりです。

PLAZAならではの特別なラインアップで、お気に入りのアイテムを見つけてください。

CLAMPの世界観を纏う♪CONVERSE TOKYO限定アイテム2025登場

先行販売と限定ノベルティ

PLAZAオンラインストアでは12月3日(水)10:00から先行販売を開始♡

さらに、12月5日(金)より店舗購入者には、数量限定の限定ショッピングバッグ（非売品）が先着でプレゼントされます。

1会計につき1点、無くなり次第終了なので、コラボアイテムと一緒にゲットして特別なショッピング体験を楽しんでください。

MARY QUANT×PLAZAで特別な冬を♡

MARY QUANTとPLAZAのコラボ第二弾は、キラキラ素材やデイジーモチーフを取り入れた、冬にぴったりのアイテムが勢揃い♡

バッグ、ポーチ、ソックス、ステーショナリーなど全商品が揃い、PLAZAオンラインストアでは12月3日10:00より先行販売、12月5日からは全国店舗で発売。

数量限定のショッピングバッグもお見逃しなく♪