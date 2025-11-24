成城石井の初クッキー缶「成城石井自家製2種クッキーアソート缶」が数量限定で登場

成城石井から、待望の初クッキー缶「成城石井自家製2種クッキーアソート缶」が数量・店舗限定で発売されます。濃厚な「発酵バターのショコラショートブレッド」と、ナッツ香る「ほろほろ食感のマカダミアクッキー」を詰め合わせた贅沢なセットは、年末年始の手土産にもぴったり♡さらに、12月1日(月)発売分は、11月20日(木)午前10時からオンラインでの事前予約も可能。成城石井の歴史を象徴する「メロン箱」デザイン缶にも注目です。

成城石井初のクッキー缶が数量限定で登場

成城石井初となる「成城石井自家製2種クッキーアソート缶」は、12月1日(月)と18日(木)の2回にわたり、数量・店舗限定で発売されます。

濃厚なカカオの香りが広がる「発酵バターのショコラショートブレッド」と、ナッツの優しい甘みが楽しめる「ほろほろ食感のマカダミアクッキー」の2種類が各9枚ずつ入り、合計18枚入りの特別感あるアソート缶です。

税込価格は2,582円。縦17.5cm×横12.5cm×高さ4.5cmの使いやすいサイズ感で、贈り物にもぴったりです。

「メロン箱」モチーフ缶に込めた想い

パッケージには、成城石井の歴史を象徴する「メロン箱」のマークを採用。

当時高級品だったメロンを、より多くの人へ適正価格で届けるために奮闘したバイヤーの想いが込められた成城石井の象徴です。

大切な商品を丁寧に届けたいという想いを表す「メロン箱」を缶の蓋にあしらうことで、ギフトにもふさわしい特別な仕上がりに。

手に取るだけでストーリーを感じられるデザインは、自分用にも贈り物にも喜ばれそうです♪

事前予約で購入したい方へ

12月1日(月)発売分は、11月20日(木)午前10時から「店頭受取WEB予約サービス」で事前予約が可能。オンラインで予約・支払いを済ませることで、発売当日スムーズに受け取れます。

数量限定のため、手に入れたい人には予約がおすすめ。カジュアルなギフトから年末年始のご挨拶、自分へのご褒美まで、さまざまなシーンに活躍する上質な焼き菓子の詰め合わせです。

まとめ



成城石井の初クッキー缶「成城石井自家製2種クッキーアソート缶」は、こだわり素材で丁寧に焼き上げた2種類の人気クッキーを楽しめる特別な限定アイテム。

歴史ある「メロン箱」デザインをまとった缶は、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

数量限定のため、確実に手に入れたい方はオンライン予約を活用するのがおすすめ。年末年始のとっておきの一品として、ぜひチェックしてみてください♡