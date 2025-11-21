¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡°äÂÎ¤Ï½»¿Í¤Î76ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤ÇÈ¯¸«
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç18Æü¤ËÈ¯À¸¤·¡¢½»Âð¤Ê¤É170Åï°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¤¿Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤Ç¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢½»¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¡¡°äÂÎ¤Ï½»¿Í¤Î76ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë½»Âð¤ÇÈ¯¸«
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç18Æü¸á¸å5»þ40Ê¬¤´¤íÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢½»Âð¤ä¶õ¤²È¤Ê¤É170Åï°Ê¾å¤¬¾Æ¤±¡¢1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬DNA´ÕÄê¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï½»¿Í¤Î°ð³ÀÀ¶¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¼þÊÕ¤Î»³ÎÓ10¤«½ê¤ä¡¢1.4¥¥íÎ¥¤ì¤¿Ìµ¿ÍÅç¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¾Æ¼ºÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½4Ëü8900Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤Ó¡¢¤¤¤Þ¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£