17日からラオスを公式訪問する天皇皇后両陛下の長女、愛子さまがさきほど首都ビエンチャンに到着されました。

こちらは愛子さまが日本時間の午後10時ごろ、現地時間の17日午後8時ごろ、ビエンチャン市内のホテルに到着された際の映像です。愛子さまは車を降りた後、およそ11時間にわたる長旅の疲れもみせず、にこやかに歓迎の伝統舞踊をご覧になっています。

愛子さまは、タイを経由しラオスの首都ビエンチャンのワッタイ国際空港に民間機で到着されました。今回の訪問は、日本との外交関係樹立70周年の節目に当たるもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問となります。

愛子さまは羽田空港出発の際、淡いブルーのツーピースでしたが、到着の際も同じ装いです。愛子さまは、出迎えた現地の人とは手を合わせてあいさつされました。

18日は、現地時間の午前、ビエンチャン市内にある観光スポットとしても知られる「パトゥーサイ（＝凱旋門）」や「タートルアン大塔」を視察されます。午後はトンルン国家主席への表敬訪問などに臨み、夜はパーニー国家副主席主催の晩さん会に出席し、外国では初めてとなるお言葉を述べられる予定です。

ラオスでの滞在は5日間で、首都ビエンチャンのほか、古都ルアンパバーンへの日帰りの訪問も予定されています。

帰国は22日の予定です。