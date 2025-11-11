JR東日本は、来年秋「モバイルSuicaアプリ」で最大30万円のチャージや高額決済を可能にすると発表しました。具体的に何ができるようになるのかなどについて、日本テレビ社会部国交省担当の村田夢紀子記者が解説します。

今、電車やバスに乗るときにタッチしているあの機能はそのままで、新たに画面を切り替えることで二次元コード、バーコードでの決済が可能になります。

コード決済のチャージの上限は30万円ですが、特定のクレジットカードを紐付けることで、さらに高額の決済もできるようになります。

他にも「バリューを送る」という部分があります。これは送金機能で、例えばSuicaの残高が足りない時に家族から送金してもらったり、友達同士で割り勘したりするといった使い方もできて便利かもしれません。

――高額決済ができるようになると例えばスマートフォンを落とした時にセキュリティー的に大丈夫なのかなという人もいるのでは？

今までどおりのタッチして改札やお店でお金が引き落とされる使い方だと、チャージの上限額はこれまでどおり2万円のままです。

いわゆるPayPayや楽天ペイなど今広く使われているバーコード決済の機能が、これまでとは別にモバイルSuicaでも使えるようになるということになります。

■コード決済導入へ JR東日本の狙いは

Suicaの発行数は現在、1億2000万で、モバイルSuicaだけでもおよそ3900万枚になります。

ある調査によると、モバイル式の非接触決済機能で一番使われているのはSuicaで、2番目がビザのタッチ決済ということです。ただSuicaは2万円と上限の壁があります。その金額を超えると他の決済サービスを使わざるをえません。

例えば、これまで電車で駅に着いて駅ビルやお店で2万円を超える洋服や日用品などを買おうとしても、Suicaではなく別の決済サービスを使う必要がありました。

そのハードルを越えて街中で使えるようになれば、Suicaさえあれば電車も買い物も済ませられますし、購買行動のデータが増えることで、さらにサービスの拡充にもつなげる狙いがあります。

――使えるようになる店は？

現在、Suicaを使える加盟店は220万ほどあるといいます。今後コード決済が導入されれば、カードの読み取り機械などはいらないため、いま、コード決済を導入している店であれば使うことができるようになりそうです。

――「ペンギン」のあとの新キャラクターについて決まっていることは？

2001年度から親しまれてきた ペンギン のキャラクターの後任については、まだ詳しいことは決まっていません。ただ、JR東日本は利用者にも何らかの形で参加してもらいながら決めていきたいとしています。