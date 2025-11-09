ロイズのチョコレートで彩るクリスマス♡飾って楽しい限定ギフト登場

北海道発の人気チョコレートブランド〈ロイズ〉から、2025年のクリスマス限定商品が登場しました。まるで本物のケーキのようなボックスや、ツリーに飾れるオーナメント缶など、見た目も味わいもときめくアイテムが勢ぞろい。家族や友人とのパーティーにもぴったりで、開ける瞬間から笑顔がこぼれます。贈り物にも、自分へのご褒美にもおすすめです♡

まるでケーキ！飾って楽しい「デコレーションケーキボックス」



本物そっくりのケーキ型ボックスに、ロイズの人気チョコレートをぎゅっと詰め合わせた「デコレーションケーキボックス」。

付属の台紙で自由に飾りつけができるので、おうちでのクリスマスパーティーにもぴったりです。

27個入には10種類、19個入には7種類のチョコが入り、どちらもかわいらしい保護箱付き。2つを組み合わせると、まるで2段ケーキのような豪華な見た目に。完成までのワクワクも楽しめます♡

パーティーが盛り上がる♪「ロイズパーティートリート」



カラフルな小箱の両端を引っ張り合うと、チョコレートが飛び出す楽しい仕掛け付きの「ロイズパーティートリート」。サンタやツリーのデザインが可愛らしく、小分けでプレゼントするのにもぴったりです。

内容は4種類・計16個入りで、価格は税込1,782円。みんなで引っ張って盛り上がる瞬間は、まさにクリスマスのハイライト。遊び方の動画も公開中なので、ぜひチェックしてみてください♪

ツリーを彩る「デコレーションボール」で気分もアップ！



星や雪がきらめく夜空をイメージした丸缶に、人気のロイズアールショコラや限定ピュアチョコレートを詰め合わせた「デコレーションボール[クリスマス]」。

缶はそのままオーナメントとして飾れる仕様になっており、ツリーを華やかに演出してくれます。

内容は5種類・計9個入り、価格は税込1,100円。食べ終わった後も小物入れとして楽しめるデザイン性の高さも魅力です。

ロイズのチョコで“飾る楽しさ”と“贈る喜び”を



2025年のロイズクリスマスコレクションは、味わうだけでなく、飾って楽しめる仕掛けがたっぷり。北海道の冬を思わせる繊細なチョコレートが、特別な時間をさらに彩ります。

販売は2025年11月4日から12月22日まで（なくなり次第終了）。通信販売・直営店の両方で購入可能です。

今年のクリスマスは、ロイズのチョコレートとともに心ときめくひとときを過ごしてみませんか？