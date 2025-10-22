大人の毎日コーデに“この1本”！【AMERICAN HOLIC】で狙いたい！「おすすめパンツ」

大人のコーデには、さっと取り入れられて上品に決まるボトムスが欲しいところ。カジュアルにもきれいめにも活躍する一枚があれば、毎日のコーデに活躍してくれそうです。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のラインナップから、大人におすすめのパンツをピックアップ。スタッフのkanaさんの着こなしとあわせてご紹介します。

きちんと感を添える大人のワイドパンツ

【AMERICAN HOLIC】「美・美・美ワイドパンツ」\2,991（税込）

公式サイトで「美脚」「美尻」「美素材」にこだわったアイテムとして紹介されている、「美・美・美」シリーズのワイドパンツ。センタープレスのすっと伸びるラインが美しく、きれいめコーデにも映える一本です。kanaさんは、ワイドパンツにレーシーなシャツをあわせて程よくカジュアルダウン。小物をきれいめにまとめることで、大人らしい落ち着いた雰囲気も自然に引き立ちます。

休日コーデもオフィスコーデも頼れる

思い切りカジュアルに寄ったトップスを取り入れても、ワイドパンツが全体を程よく引き締め、全体を上品にまとめてくれそう。kanaさんのようにロゴプリントのプルオーバーをあわせれば、リラックス感のある大人のこなれカジュアルに。シンプルなトップスに置き換えればオフィス仕様にも印象チェンジできるので、オンもオフも頼れるアイテムになるはず。

ストレートラインが上品な秋デニム

【AMERICAN HOLIC】「ルーズストレートデニム」\3,991（税込）

秋デニムパンツを探しているなら、こちらがおすすめ。程よくゆとりを持たせたストレートラインは、今季のトレンドとして注目。リラックス感を残しながらも大人っぽいバランスに。腰回りはすっきり見えるフィット感で、トップスインもスマートに整えてくれそうです。ワンツーコーデに秋らしい小物やカラーをプラスすれば、シーズンムード漂うオシャレが楽しめそう。

きれいめにまとめたい日にもぴったり

kanaさんは、ホワイトデニムパンツにふわふわのシャギーニットをあわせ、女性らしいカジュアルスタイルを紹介。トップスのゆったりとした柔らかな雰囲気が華やかさを添えつつ、デニムパンツのきれいなシルエットでラフになりすぎないバランスに。大人っぽくデニムコーデを決めたいなら、ぜひ取り入れてみて。

