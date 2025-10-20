生後3か月で障がいが判明…高齢出産だからと責める言葉に心が折れなかった理由【ママリ】

©sue__manga

息子は歩くのも難しい

S←mangaさんの息子・あきくんが生後3か月のとき障がいがあることが判明します。生まれつき筋力が弱く「将来的に歩くのも難しい」と医師に告げられます。それを知った実母に、「高齢出産だから」と責められます。どれほど苦しかったことでしょう。



ですが、心は折れなかったS←mangaさん。あきくんは「今」だからこそ、生まれてきてくれたのだと、思う理由が過去にありました。

元夫の忘れられない言葉

S←mangaさんは29歳のとき、学生時代から付き合っていた人と結婚していました。うまくいかないことが増え、何年も悩んだ末に離婚を決断。冷え切った関係のころ、元夫は「障がいがある子どもが生まれたら耐えられない」と言い放ちました。



衝撃的な言葉ですが、だからこそ、S←mangaさんは「あきくんが時期を選んで生まれてきてくれた」と考えるようになったそうです。

再婚した夫の前向きな言葉に救われた

あきくんに障がいがあると知り、激しく落ち込んでいたとき。夫のポジティブな言葉に、S←mangaさんは救われました。「あきくんはあきくん」という言葉から、子どもを1人の人として尊重している気持ちが伝わってきます。



わが子に障がいがあると知ったときの気持ち。そして、これから子育てをしていく不安。さまざまな気持ちを抱えていますが、きっとすてきな家庭を築いていけそうに思えますね。



家族の不思議な縁やきずなについて、S←mangaさんの思いが伝わってくるエピソードでした。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）