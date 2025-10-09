Â©»Ò¤ÎÍ§Ã£¤«¤é¡ÖËºÇ¯²ñ¡×¤Î¤ªÍ¶¤¤¡ª²ñÈñ2000±ß¡Ä¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
K·¯¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖËºÇ¯²ñ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿
K·¯¤«¤é¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¡ÖËºÇ¯²ñ¤ò¤¹¤ë¤«¤é2000±ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¸ÌÌ¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À±²Ï¤µ¤ó¡£»þ´ü³°¤ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾®³ØÀ¸¤¬ËºÇ¯²ñ¤ò´ë²è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2000±ß¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤À¤È¤ï¤«¤ê°Â¿´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÈK·¯¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¡¢K·¯¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖËºÇ¯²ñ¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÂ©»Ò¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢À±²Ï¤µ¤ó¤ÏÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡Ä¡£
¹Ô¤«¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÂ©»Ò¤Î¤ª¶â¤òÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëK·¯¡£°ìÅÙ¤½¤ì¤òµö¤»¤Ðº£¸å¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Çº¤àÀ±²Ï¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÌ¼¤Ë¤âËºÇ¯²ñ¤ÎÍ¶¤¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿
¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÅÅÏÃ¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿K·¯¤ÎËºÇ¯²ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÌ¼¡¦¤¨¤ê¤«¤Á¤ã¤ó¤âËºÇ¯²ñ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤Ï¤ê2000±ß¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤êÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤Ç¤¹¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËK·¯¤Ï¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
À±²Ï¤µ¤ó¤ÏËºÇ¯²ñ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿¤ä¤éK·¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥Þ¥ÞÍ§¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
K·¯¤Ë¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¶ÃØ³¡¡
¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éK·¯¤¬¤ª¾®¸¯¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¶ÃØ³¤·¤¿À±²Ï¤µ¤ó¡£¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¤«¤é¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3Ëü±ß¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢º£²ó¤ÏÃÇ¤í¤¦¤È·è¤á¤¿À±²Ï¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¢Âð¤·¤¿Â©»Ò¤Ë¤è¤ë¤ÈËºÇ¯²ñ¤Ï¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏÆâ¿´¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®³ØÀ¸¤Ç¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤Ï¤Þ¤ÀÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¼«Î©¿´¤ÏÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»È¤¤Êý¤«¤é¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë