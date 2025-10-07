11.1万再生されているのは、ちょっとしたドッキリをしかけられた猫の可愛すぎる反応。視聴者からは「かわいすぎて苦しい」「甘えんぼさん可愛い」「可愛すぎて涙が…」などの声が寄せられています。

【動画：猫に『お母さんの声は聞こえるのにいないドッキリ』を仕掛けた結果…】

声が聞こえるのにいない！

TikTokアカウント「ちゃみ」に投稿されたのは、保護猫のちゃみちゃんが困惑気味に「にゃーお、にゃーお」と鳴く姿。投稿主さんが『お母さんの声が聞こえるのに姿が見えない』というドッキリをしかけたときのことだそうです。

どこからともなく聞こえてくる、大好きなお母さんの声。けれど姿が見えず、どこにいるのかわからず、ちゃみちゃんはキョロキョロしていたといいます。カメラを回していた投稿主さんは、思わず「可愛いねぇ！」と声を上げたそうです。

お母さんどこー？

「お母さんの声がする…？」と戸惑った様子のちゃみちゃんは、やや低い声で「にゃーお、にゃーお」と鳴き続けたとのこと。「帰ってきたなら顔を見せてよ」「なんでこっちに来てくれないの」と訴えていたのでしょうか。

ちょっと不安そうなちゃみちゃんでしたが、突然、電気を消したままの奥の部屋に向かって駆けだしたそうです。そう、お母さんが隠れていたのは奥の部屋だったのです。隠れたまま声を出していたのですね。

いるなら言ってよー！

一直線にお母さんに駆け寄ったちゃみちゃんは、お母さんの足にぐいぐいよじ登ったといいます。おなかのあたりまで手を伸ばし、しばらくくっついたままだったそう。お母さんにお顔をたっぷりなでてもらうと、安心したように離れたそうです。

ちゃみちゃんはお母さんが大好きとのことで、お母さんが出かける前はぎゅううっと抱きついて離れないのだとか。そんな可愛いことをされると、出かけるのが心苦しくなってしまいますね。

ちゃみちゃんの可愛い反応を見届けた視聴者からは「キョロキョロしてるのかわいい」「駆け寄ってくの可愛い」「ママっ子なんですね」などのコメントも。ちゃみちゃん、可愛すぎる反応をありがとうございました！

TikTokアカウント「ちゃみ」では、ちゃみちゃんがお母さんに甘える様子や、お母さんのベッドで眠る様子など『お母さん大好き』が詰まった投稿がたくさん見られますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃみ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。