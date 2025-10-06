¥µ¥Ã¥«¡¼Æ²°ÂÎ§¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¦ÌÀ¾¾Èþ¶ê¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì...¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤Ç¡Ö·ã¥«¥ï¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÆ²°ÂÎ§Áª¼ê¡Ê27¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤¬2025Ç¯9·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ç²Æ¤â½©¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÌÀ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡÷emiliopucciMARMO¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥¨¥ß¥ê¥ª¡¦¥×¥Ã¥Á¡×¤Î¥·¥¢¡¼´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Ç²Æ¤â½©¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥¢¡¼´Ö¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÈ±¤ò¤«¤¾å¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤ÈÈþ¿Í¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿½÷À¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£