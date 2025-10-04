ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

アクセサリー感覚で持ち運べてちゃんと写真が撮れる！【ケンコー】のミニトイカメラがAmazonにて販売中！

スクリーンショット 2025-08-30 145555


ケンコーのミニトイカメラは、ディズニーキャラクターをモチーフにした、小型クラシックカメラ風のトイカメラである。手のひらサイズで超軽量ながら、写真や音声付き動画も撮れる本格的な機能を備えている。

スクリーンショット 2025-08-30 145603


本体サイズはわずか約63×36×19ミリ、重さは約23グラムと非常にコンパクトだ。バッグなどに取り付けられるキーホルダーが付いているのでどこでも持ち運びやすい。

スクリーンショット 2025-08-30 145614


電源のオン/オフ時やシャッターボタンを押したときにキャラクターがしゃべり、画面にビジュアルも表示されるため、撮影がさらに楽しくなる。

スクリーンショット 2025-08-30 145624


液晶モニターが付いているため、被写体や構図を確認しながら撮影できる。静止画も動画もバッチリ記録できる。

スクリーンショット 2025-08-30 145716


アクセサリー感覚で首から下げられるネックストラップや、バッグなどに取り付けられるキーホルダーが付属しており、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける。ディズニーキャラクターと一緒に、日常のワンシーンをかわいく、楽しく切り取ろう。ちょっとしたプレゼントにも最適な、遊び心あふれるアイテムだ。