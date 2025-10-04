小さくてもしっかり本格派！写真も動画も撮れる！【ケンコー】のミニトイカメラがAmazonにて販売中！
アクセサリー感覚で持ち運べてちゃんと写真が撮れる！【ケンコー】のミニトイカメラがAmazonにて販売中！
ケンコーのミニトイカメラは、ディズニーキャラクターをモチーフにした、小型クラシックカメラ風のトイカメラである。手のひらサイズで超軽量ながら、写真や音声付き動画も撮れる本格的な機能を備えている。
本体サイズはわずか約63×36×19ミリ、重さは約23グラムと非常にコンパクトだ。バッグなどに取り付けられるキーホルダーが付いているのでどこでも持ち運びやすい。
電源のオン/オフ時やシャッターボタンを押したときにキャラクターがしゃべり、画面にビジュアルも表示されるため、撮影がさらに楽しくなる。
液晶モニターが付いているため、被写体や構図を確認しながら撮影できる。静止画も動画もバッチリ記録できる。
アクセサリー感覚で首から下げられるネックストラップや、バッグなどに取り付けられるキーホルダーが付属しており、いつでもどこでも気軽に持ち歩ける。ディズニーキャラクターと一緒に、日常のワンシーンをかわいく、楽しく切り取ろう。ちょっとしたプレゼントにも最適な、遊び心あふれるアイテムだ。
本体サイズはわずか約63×36×19ミリ、重さは約23グラムと非常にコンパクトだ。バッグなどに取り付けられるキーホルダーが付いているのでどこでも持ち運びやすい。
