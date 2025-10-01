セレーナ・ゴメス、ウエディングドレスに込めた秘密を明かす 夫ベニー・ブランコへの愛の証
セレーナ・ゴメスが、音楽プロデューサーのベニー・ブランコとついに結婚。9月27日に行われた挙式では、ラルフ ローレンによる3着の特注ウエディングドレスを披露した。なかでも注目を集めたのは、胸元に秘められた“愛のディテール”。それは、夫ブランコへの特別なトリビュートだった。
【写真】ドレスを着たセレーナの幸せそうなショット
セレーナは9月30日、自身のインスタグラムで挙式の新たな写真を公開。300個の手作りレースフラワーとクリスタル装飾を施した豪華なドレスや、手塗りのコルセットなど、ラルフ ローレンが仕立てた3着のウエディングドレスをお披露目した。
その中で特に話題を呼んだのが、レースのホルターネックガウン。胸元には、カップルのイニシャルを刺しゅうしたハートのモチーフが施され、さらに挙式日も刻まれていた。ラルフ ローレンの説明によれば、細部にまで込められたデザインは、ふたりの愛を形にした特別なトリビュートだという。
セレーナはそのドレスを纏い、天蓋の下で笑顔を浮かべる姿や、バージンロードを歩くショットを公開。挙式には、テイラー・スウィフト、エド・シーラン、パリス・ヒルトン、ゾーイ・サルダナ、SZA、カミラ・カベロ、カーラ・デルヴィーニュら豪華セレブが列席。式ではふたりが自ら誓いの言葉を読み上げ、参列者を涙させたという。
セレーナ・ゴメスとベニー・ブランコの愛が詰まった結婚式。その一針ごとに思いが込められたウエディングドレスは、彼女にとって一生の宝物になりそうだ。
引用：「Selena Gomez」インスタグラム（＠selenagomez）
