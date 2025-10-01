マトメージュ×筒井あやめ♡自分を好きになれる、まとめ髪術を公開

マトメージュは、1996年の発売以来シリーズ累計出荷6,200万個を超えるまとめ髪スタイリングブランド♡2025年9月30日より、乃木坂46の筒井あやめさん出演のプロモーションムービーを期間限定公開。ヘアスタイリングで“LOVE ME METER”を上げ、自分に自信を持てる瞬間を演出。まとめ髪スティック（693円～）、アレンジウォーター（825円）、前髪グルーa（1,100円）などで楽しめます♪

本番前の楽屋で不安そうな筒井あやめさんも、マトメージュまとめ髪アレンジウォーター（825円・100mL）で髪を巻くと、“LOVE ME METER”が徐々に上昇♡

さらにスティック（693円・13g～803円・フレグランスタイプ）であほ毛を整え、前髪グルーa（1,100円・5mL）で前髪を固定すれば理想のまとめ髪に。

ヘアスタイルで前向きな気持ちに変化します♪

簡単にまとまる♡マトメージュのラインナップ

マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー／スーパーホールド

マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー ホワイトフローラルブーケの香り

マトメ―ジュ まとめ髪アレンジウォーター

マトメージュ 前髪グルーa

マトメージュシリーズは、まとめ髪スティック、アレンジウォーター、前髪グルーaを揃え、365日あほ毛やおくれ毛をキープ。

スティックは手を汚さず簡単にアレンジ可能で、無香料タイプとホワイトフローラルブーケの香りタイプがあります♡

ウォーターは髪を湿らせるだけでスタイリングしやすくなり、前髪グルーaは汗や皮脂でも崩れにくく、洗い落としも簡単です。

マトメージュで毎日が自分を好きになる瞬間に♡

マトメージュは、ヘアアレンジで自分の魅力を引き出し、毎日の“LOVE ME METER”を満タンにしてくれるスタイリングブランドです♡

まとめ髪スティック（693円～803円）、アレンジウォーター（825円）、前髪グルーa（1,100円）を駆使すれば、筒井あやめさんのように自信あふれるスタイルが簡単に完成。

期間限定ムービーでその魅力もチェックしてみてください♪