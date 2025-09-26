超手軽「“詰めない”ピーマンの肉詰め」を作ってみた！ ボウルすら使わない簡単レシピでボリューミーな一品がさくっと完成

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【“詰めない”ピーマンの肉詰め】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい』というるけ@雑のみ葵ちゃんさんの動画です。

【“詰めない”ピーマンの肉詰め】葵ちゃんは簡単おつまみで雑に呑みたーい

「“詰めない”ピーマンの肉詰め」を作ってみたとの動画が公開されています。投稿者は“雑に呑むための簡単おつまみ”をテーマにした料理動画を投稿している、るけ@雑のみ葵ちゃんさん。VOICEROID琴葉葵の軽快なトークとともに、フライパンひとつで作れるお手軽おつまみを紹介しています。

「キユーピーさんがすばらしいレシピを公開していたので追走します」と調理を開始。材料はピーマン、豚ひき肉、木綿豆腐、片栗粉、砂糖、水、醤油、ケチャップ、マヨネーズです。

作り方は驚くほどシンプルで、ボウルも使いません。フライパンの中で、ひき肉と豆腐、片栗粉、マヨネーズを混ぜ合わせます。

混ぜたらフライパンに広げ、その上から半分に切ったピーマンをぎゅっと押し付けます。

あとはフタをして8分ほど蒸し焼きに。仕上げにケチャップやソースを合わせて煮詰めれば完成です。あっという間に完成してしまいました。

食べてみた感想は、「とってもジューシー」とのこと。普通のハンバーグと違い、底の部分がパリパリに焼き上がっていて、お好み焼きのような食感も楽しめたそうです。「もしかしたら火が強すぎただけかも……」とのことですが、雑に作ってもおいしくできるのがうれしいところですね。

料理のお供には「我らの神、サントリーさんなので安心！」とワインソーダで乾杯。お酒で口をリセットしつつ、詰めない肉詰めを味わいます。

フライパンひとつでボリューム満点。文句なしの家呑み料理となりました。興味を持った方は、ぜひ動画も視聴してみてください。

視聴者コメント

こういうのでいいんだよこういうので

ぜったいうまい

お手軽でいいなぁ！

半分はシイタケを敷きつめたい

肉肉しい！

文／高橋ホイコ