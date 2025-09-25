鬼丸征也「楽天ペイ8.5%還元ルートは来月封鎖される？10月“改悪”ラッシュに警鐘」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身の動画「【10月の重要改定7選】『楽天ペイ8.5%還元ルート』は封鎖されるのか？」を公開した。10月に予定されている7つの重要な改定とキャンペーン情報について、「今年最大級の“改悪”ラッシュが来る」と強い警戒感を示した。
まず鬼丸氏は「10月1日からふるさと納税の制度が大幅に改悪され、ポータルサイトでのポイント付与ができなくなる」と説明。「今年のふるさと納税は、9月末までに絶対やっておいた方がいい」と呼び掛けた。特に楽天市場で多くのポイントを獲得していたユーザーにとって、大きな痛手になる見通しだ。
次に注目したのは「au自分銀行の高金利優遇」。10月1日から条件を満たすと「円普通預金金利が0.55%、さらに“auマネ活金利優遇”を達成すれば最大0.65%になる」とし、手数料無料特典も相まって「現状一番のネット銀行はau自分銀行」と高評価。「どの銀行をメインにしようか迷ったら、とりあえずau自分銀行を作っておけば間違いない」とおすすめした。
一方で、10月2日からはauペイの改悪も。「通信料金合算による都度チャージの2回目以降が月2.5%の手数料に」「1回目やオートチャージは無料なので注意して使おう」と呼びかけた。
さらに「ダイワコネクト証券のポイント投資改悪」を大きな痛手と位置付ける。10月4日から「Dポイントとポンタポイントで投資した際に10%の利用料が発生」となり、「ダイワコネクト証券ではポイント投資はもうおすすめできない」と断言。「10月1～3日に滑り込みで投資するのが吉」と対策を示した。
オトクな話題としては「Amazonプライム感謝祭」の最新情報を解説。「1万円以上の買い物で10万ポイントが当たるスタンプラリー」や、Amazon Music Unlimitedの4か月無料キャンペーンなどを紹介。「今のうちに欲しいものリストを作るのがおすすめ」と明かした。
また信用情報機関CICの開示サービスについても「10月9日からインターネット開示が再開。ただし郵送開示は手数料が500円から1500円へ値上げされるので注意」と最新トピックを挙げた。
そして動画の最大の注目テーマ、毎月10日にミニストップでApple Pay決済すると楽天ギフトカードを含むPOSAカードも5%還元対象となる“お得ルート”について「このルートは10月10日には封鎖される可能性が非常に高い。ギフトカードの争奪戦が過熱するだろう」と指摘。「8.5%還元で楽天ペイにチャージできるルートは“ヤバい話”。さすがに次回改悪される可能性大」と見解を示した。
最後に、「今回紹介した改定・キャンペーン情報の詳細はすべて概要欄にURLを貼っているので、ご自身でもしっかり確認を」と呼びかけ、11月以降にも引き続き厳しい改悪が控えていることを強調しつつ「今後も最新情報を追っていくので、引き続きチェックしてほしい」と締めくくった。
