コロンバンから山手線100周年記念♡数量限定フールセック登場

2025年11月1日、JR山手線が環状運転100周年を迎えます。その特別な節目を記念して、老舗洋菓子メーカー「コロンバン」から数量限定の「山手線環状運転100周年記念フールセック」が登場します。歴代車両をデザインしたパッケージは世代を超えて楽しめる懐かしさと遊び心が満載。缶の中には、香ばしいアーモンドや甘酸っぱいフランボワーズなど、個性豊かな焼き菓子がぎっしり詰まっています♡

歴代車両が描かれた記念パッケージ

「山手線環状運転100周年記念フールセック」の缶蓋には、山手線で活躍した国鉄103系・205系、JR E231系・E235系の4車両がデザインされています。

約20年ごとに誕生した歴代車両が並ぶ姿は、20代から80代まで幅広い世代の思い出を呼び起こすはず。さらに、切り離すとスマホケースに収まるカード付き♡

山手線の歩みを、可愛くもスタイリッシュに感じられる特別仕様です。

【トマト&オニオン】秋限定♡ハーゲンダッツ入り贅沢デザートが登場

贅沢な焼き菓子の詰め合わせ

缶の中には、バターをたっぷり使った焼き菓子「フールセック」19枚をアソート。

バニーユやパルミジャーノレジャーノ、フランボワーズ、カフェアマンド、フィユプラリネ、ショコラアマンドなど6種の味が揃い、異なる食感と風味を楽しめます。

販売価格は税込1,890円。販売期間は2025年11月1日から2026年3月31日までで、NewDaysやHANAGATAYA一部店舗など、山手線沿いのショップで購入できます。

数量限定なので早めのチェックがおすすめです♪

100年の歴史と共に味わうひととき

山手線100年の節目を彩る「フールセック」は、鉄道ファンだけでなく幅広い世代が楽しめる記念商品。缶を開けると広がる甘い香りと、歴史を感じさせるデザインが特別な時間を演出します。

創業100周年を迎えたコロンバンが手がける焼き菓子だからこそ、伝統と遊び心が融合した仕上がりに。

記念缶を手にすれば、山手線と共に歩んできた思い出が、きっとお菓子の味わいと共に心に刻まれるはずです。