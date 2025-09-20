〈「年収3億説」の真相、“マズい店”やお蔵入りは…？ トップラーメンYouTuber（32）が明かす“リアルな生活”「始めた10年前と比べると…」〉から続く

SUSURUさんがラーメンYouTuberとして活動を開始したのは2015年。YouTuberの存在がいまほどは認知されていなかった時代から、どんな思いを持って活動を続けてきたのか。ラーメンYouTuberとしての10年の歩み、そして家族や健康問題についても話を聞かせてもらった。（全3回の3回目／はじめから読む）

【画像】「激変…！」MAX87klgまで“激太り”…ダイエット中のSUSURUさんの姿。28歳で結婚した夫婦のほっこりショットやおいしそうなラーメンの写真も多数…この記事の写真をすべて見る！



YouTubeチャンネル「SUSURU TV.」のSUSURUさん ©釜谷洋史／文藝春秋

◆◆◆

大学で青森から上京、「さあ行くぞ」とラーメン二郎へ

――10年にわたって、毎日のようにラーメンを食べ続ける生活は、誰でもできることではないと思います。やはりそれ以前からのラーメン好きだったのですか。

SUSURUさん（以下、SUSURU） もちろん好きといえば好き、だったのですが、その頃食べていたのはラーメン二郎ばかりだったんです。週3とか週4くらいのペースで二郎ばっかり食べ歩いていて。だから二郎以外のラーメンはあまり……。

――それでも週3、週4でラーメン二郎というのも常人にはできないペース。どうして二郎にハマったんでしょうか。

SUSURU 僕は青森出身なんですが、地元にいたときにはラーメンを並んで食べる経験なんてなかったんですよ。家族で行くような感じでしたし。でも、友だちと「東京にはラーメン二郎っていうヤバい店があるらしいぞ」とか、そういう話はしていたんです。それで大学生になって上京して、さあ行くぞ、と。

――満を持してのラーメン二郎。

SUSURU ラーメン屋さんに並ぶなんて初めてでしたし、ワクワクして。最初に行ったのはラーメン二郎の目黒店でした。でもこれが、食べるのにものすごい時間がかかっちゃったんです。おいしかったんですよ。おいしかったんですけど、ご存知の通り二郎って、スゴいじゃないですか。初めての経験だったから、食べるのが遅くなって。「お客さん、食べられなかったら残していいですよ」って言われちゃいましたから（笑）。

――まさに衝撃の“ラーメン二郎との出会い”ですね。

SUSURU いやあ、確かに伝説の店だな、と。でも、二郎に行けたことで東京に来たという実感もあって。すぐには再訪できなかったのですが、半年ぐらいしてからもう一度行って、それからは本格的に通うようになりました。バンドサークルの後輩にラーメン二郎好きが入ってきてからは、もう年中。他のラーメンには見向きもせず、二郎ばっかりでした。

中退した後、サークルの先輩に誘われYouTuberに

――そんなところから、いまやありとあらゆるラーメンを食べ歩くYouTuber。どういう変化があったのでしょうか。

SUSURU 大学を中退してプラプラしている時間が1年半くらいあったんですけれど、そのときに大学のサークルの先輩が誘ってくれて。ラーメン二郎が好きだったから、じゃあラーメン専門のYouTuberでどうだ、と。

その頃はラーメン専門のYouTubeチャンネルがなかった時代だったんです。「好きなことで生きていく」というYouTubeのテレビCMが流れている頃で、HIKAKINさんも登録者数が100万人いってなかったんじゃないかな。少しずつYouTuberの存在が世間に認知されはじめたかな、というようなタイミングでした。

――YouTuberとして本格的にラーメン二郎以外のラーメンも食べるようになって、いかがでしたか。

SUSURU 二郎ばっかり食べてきたから、普通のラーメンは物足りなかったんです（笑）。二郎ほどパンチのあるラーメンってなかなかないんですよ。どうしても二郎と比較してしまうというか……。ラーメン二郎の世界には、直系原理主義みたいなものがあるんです。二郎の直系以外は認めない、みたいな。そこに結構片足を突っ込んでました。

食べ始めて少し経ってからですね。いわゆる普通のラーメンの良さがわかるようになってきたのは。きっかけはいまは新宿御苑前にある「SOBA HOUSE 金色不如帰(コンジキホトトギス)」というお店です。そこの醤油ラーメンを食べたときに、こんな美味しいものがあるんだと衝撃を受けて……。蛤(はまぐり)をベースにしたかなり旨みの強いスープで。それで一気に世界が、自分の幅が広がった。ラーメンそのものがどんどん大好きになっていきました。

平均的には1日4杯くらい。7杯くらいに“強烈な壁”が

――いまでは1日に何杯くらい食べているんですか。マックスで1日に9杯食べたという話を聞きましたが……。

SUSURU さすがに9杯はキツかったです（笑）。最後の方はもう味とかよく分からなくなりますよ。平均的には1日4杯くらいですね。それくらいなら結構大丈夫で、7杯くらいに強烈な壁が存在するんです。

1日に7杯となると、もう朝から晩までラーメン食べっぱなし状態なんですよ。朝10時に集合して11時から昼過ぎまでに4杯食べて、夜も3杯とかですから。疲れてきちゃって、さすがに。だから、5杯まで食べたら大満足。地方に行ったら3杯くらいがちょうどいいですね……。

夜はあまり食べない、毎朝スムージーを飲むように

――なるほど……。ただ食べるだけでなく、ちゃんと味を伝えられなければダメですもんね。ラーメンYouTuberの仕事として食べる、ということのスゴさと厳しさが感じられます。それだけ1日に食べるとなると、やはりコンディションも整えて。

SUSURU 普段からそうなんですけど、基本的にお昼にしっかり食べて夜はあまり食べずに寝るんです、僕は。それで翌朝起きたときにはもうめっちゃ腹が空いているという状態にする。あと、いまは毎朝スムージーを飲むようにしています。バナナとかいろいろ入れて、あとはナッツも。

――ラーメンYouTuberに聞いているとは思えない、モデルのような健康的な朝ですね。

MAX体重87kgの頃は「心臓がバクバクして…」

SUSURU パーソナルジムに通っていて、そこのトレーナーの方に教えてもらって。ラーメンを食べるんだったら、朝にこれを飲んだら血糖値が上がりづらいから、と。それに、どうしてもラーメンは栄養が偏るから、という話もして。だいたいトレーナーや医者に相談すると、まず最初にラーメンをやめろって言われるんですよね。だから、「ラーメンを毎日食ってるんですけど」という話から始めます（笑）。

YouTubeをはじめて3年目くらいかな、僕は身長が169cmなんですが、体重が人生MAXで87kgまでなっちゃって。食べ終わったあとは心臓がバクバクして……。そこからジムに通って、3ヶ月でラーメン食べながら15kg落として、以来ずっと気をつけています。

コンディションを整えてから食べないと味の感じ方も変わっちゃいますから。ウチの事務所で毎年人間ドックを受けてるんですけど、何も引っかかってませんよ。僕がいちばん健康なんじゃないですか。ラーメンは健康食ってことが、これで示されたと思っています。夜中にカップ麺食べたり、飲んだ後のラーメンとか、そういうのがダメなんですよ！

28歳で結婚、家では「ヘルシーなものしか食べさせてもらえない」

――しかし、SUSURUさんほどラーメンを食べているイメージが定着している人もいないと思います。逆にいえば、ラーメン以外を食べるイメージが湧かないといいますか。他のものが食べたいと思うこと、あります？

SUSURU もちろんあります。焼き肉とか好きですし、子どもがいるから家族でくら寿司とか行きますよ。何だったら、地方にラーメン食べに行っても合間にスイーツとかお土産に買ってます。

――2021年には一般女性との結婚され、一児の父でもあるSUSURUさん。奥さまはSUSURUさんの毎日ラーメン生活、どう思ってらっしゃるんでしょう。

SUSURU 特に何も言われたことはないですね。家ではヘルシーなものしか食べさせてもらえないですけど。お浸しとか（笑）。

――YouTubeには、「奥さんはいまのうちに保険金をたくさんかけてる」みたいなコメントも。



SUSURU ラーメン食べすぎてどうせ早く死ぬから…ってやつですよね（笑）。いやいやさすがに！

子どももすっかりラーメン、好きになっていて。二郎系も食べたことありますし。ただ、醤油ラーメンしか食べないんです。豚骨とか何だとか言うと食べない。だから、どのラーメンでも「これ醤油ラーメンだよ」って。そう言うと食べてくれるんです。英才教育ですかね。

YouTuberになってから「実家に帰れなかった」時期

――ついでにご家族のことを。大学をやめて、その後YouTuberになられたSUSURUさんのことを、親御さんはどのように見ているんでしょうか。YouTuberになられた2015年は、まだ「子どもの夢の職業」みたいな認識もなかったと思います。

SUSURU 4年間大学行って、8単位しか取れずに中退ですからね。大学進学が決まったときは、両親もそうですけどおばあちゃんとかもすごく喜んでくれました。だから辞めるとなって、そこからはなんかあんまり実家に帰れなかったですね。YouTuberになってからも、2年くらいは黙ってました。

――お伝えしたきっかけは？

SUSURU 伝えたんじゃなくて、バレたんです。母親のママ友ネットワークで。母は「そこで初めて知ったフリしてたけど、実はもっと前から知ってたよ」なんて言ってましたが、本当ですかね（笑）。そのとき、すでに登録者数が25万人ぐらいいたこともあって、まあ応援してくれました。見てくれる人がたくさんいるんだから、体に気をつけて頑張りなさい、みたいな。ラーメンを毎日食べる仕事なんですけど（笑）。

80歳になってもラーメンを食べ続けたい

――ご家族の理解も得つつ、さらに健康にも気を使ってラーメンYouTuberの第一人者としての地位を確かなものに。そうなると、これから先のSUSURUさんにも興味が湧いてきます。今後、どうなっていきたいか、といった目標はありますか。

SUSURU とりあえず登録200万人、みたいな目標もあるんですが、他にはラーメンを作る方も頑張りたいな、と。昨年「濃厚とんこつ豚無双」という、とにかく濃厚で濃厚すぎるほど濃厚なラーメンを発売させてもらいましたが、すべて自分で作っているわけじゃなくてメーカーさんにお願いしている部分も多いので。それをもっと自分で、麺まで打てるようになれたらなとは思っています。

あとはやっぱりずっと動画を続けていきたいですね。ネットの中で活動を続け、それでラーメンを食べ続けていきたい。YouTubeとラーメンが大好きなので、もういまの仕事は天職だと思っています。

最近、ラーメンを食べ過ぎたら死亡リスクが増加する、みたいな研究が発表されたニュースを読みましたけど、みんな「当たり前だろ」って思ったはずです。でも、僕は70歳とか80歳になっても、ドクターストップがかかるまで食べ続けたいですね。それでラーメンが健康食であるということを、世に知らしめることができれば何よりです（笑）。

撮影＝釜谷洋史／文藝春秋

（鼠入 昌史）