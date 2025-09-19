ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¼«Âð¤¬²Ð»ö¡¡Ë¡»öºÇÃæ¤ËÏ¢ÍíÆþ¤ê¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¡×¥Ñ¡¼»Ò¤âÌµ»ö¡¡¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×¼èºà±þ¤¸¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎÓ²È¥Ú¡¼¤¬£±£¹Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¤Ç¼«Âð¤¬²Ð»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÅÏÃ¼èºà¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Ú¡¼¤Ï¼«Âð¤¬²Ð»ö¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉË¡»ö¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤ËÏ¢Íí¤òÄº¤¤¤Æ¡¢À¾¿·°æ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼Èô¤Ð¤·¤Æ¤µ¤Ã¤¤Ä¤¤¤¿¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Î¤«¤ß¤µ¤ó¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢²Ð»ö¤Ç¤¢¤¢¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä°¼è¤ò¼õ¤±¤ÆÉÂ±¡¡¢±ìµÛ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¡¢ÉÂ±¡¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ï¡ÖÌµ»ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇµÜº¬À¿»Ê¤¬²þ¤á¤Æ»ö¾ð¤òÀ°Íý¡£¥Ú¡¼¤Ï¡¢ÎÓ»°Ê¿»Õ¾¢¤ÎË¡»ö¤Ë»²Îó¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤Ë²ÐºÒ¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¹²¤Æ¤Æµ¢Âð¡£¥Ñ¡¼»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤´¼«Âð¤ÇÀþ¹á¤ò¾å¤²¤ë°Ù¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤¿¤é°ú²Ð¤·¤Æ²ÐºÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·Ù»¡¤Ç»ö¾ð¤âÊ¹¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤È¡×¤âÀâÌÀ¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥¬¥À¥ë¥«¥Ê¥ë¥¿¥«¤Ï¡ÖÌµ»ö¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤½¤³¤Ï°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢£´£°Ç¯°Ê¾å¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊó¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¥É¥¥Ã¥È¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£