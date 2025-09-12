¡Ö¶âÀµ²¸¤ÎÎÞ¡×¤ËÎä¤á¤¿»ëÀþ¡Ä¹ñÌ±¤Î´Ö¤ËÊç¤ë”ÉÔ¿®¤ÈÉÔ°Â”
Àè·î29Æü¡¢Ê¿¾í¡¦ÌÚÍö´Û¡Ê¥â¥ó¥é¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼Àï»à¼Ô°äÂ²¤Ø¤Î°ÖÏ«¹Ô»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢ËÌÄ«Á¯³ÆÃÏ¤Î½»Ì±¤Î´Ö¤ËÊ£»¨¤ÊÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼NKÆâÉô¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñ²ÈÊÝ±Òµ¡´Ø¤Ë¤Ï¡Ö½»Ì±¤ÎÆ°ÍÉ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¤È¤ÎÊó¹ð¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹Ô»ö¤Ç¤Ï¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬Àï»à¼Ô¤Î°äÂ²¤ËÄ¾ÀÜ²ñ¤¤¡¢ÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÇÛÎ¸¡×¤òÌóÂ«¡£Àï»à¼Ô¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò³×Ì¿³Ø±¡¤ËÆþ³Ø¤µ¤»¹ñ²È¤¬¶µ°é¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¡¢°äÂ²¤Î¤¿¤á¤Î½»Âð³¹¤òÊ¿¾í¤Ë·úÀß¤¹¤ë¹½ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢°äÂ²¤¬¡ÖºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î²¸¾ð¤Ë´¶·ã¤·¹æµã¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯Êó¤¸¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ò¸«¤¿¿Í¡¹¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï°ìÍÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê¿°ÂËÌÆ»¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÏÊý¤ÎÊÝ±ÒÉô¤¬½¸¤á¤¿Æ°¸þ»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡ÖÎÞ¤Ï´¶·ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É×¤ä»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿ÈáÄË¤ÎÉ½¤ì¡×¤È¸«¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ìÉô½»Ì±¤Ï¡ÖÊ¿¾í¤Ç¤ÎÍ¥¶ø¡×¤ÈÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¹ñ²È¤¬À¸³è¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÊÝ¾ã¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ë¶É¤Ï¡ÈÈá¤·¤ß¤À¤±¤¬»Ä¤ë¡É¤ÈÎä¤á¤¿¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËßÊë¤ì¤ä¹ñ²È¤Î½ËÆü¤ËÂ¿¾¯¤ÎÇÛµëÉÊ¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ÏÃÏÊý¤Ç¼«Í³¤Ë¾¦Çä¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÇÊë¤é¤·¤¿Êý¤¬¤Þ¤·¡×¡ÖÊ¿¾í¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢·ÐºÑ´ðÈ×¤â¤Ê¤¯À¸³è¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸øÁ³¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Æ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ò·³¤ËÁ÷¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£½©¤ÎÄ§Ê¼ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¤á¤°¤ê¡¢Ì¾Êí¤«¤éÌ¾Á°¤ò³°¤½¤¦¤ÈÃÏÊý´´Éô¤ËÎ¢¼è°ú¤òÆ¯¤¤«¤±¤ë»öÎã¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ±Òµ¡´Ø¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Æ»ÊÝ±Ò¶É¤Ï¡ÖÆ°ÍÉ¤ò¼¨¤¹½»Ì±¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤»¤è¡×¤È³ÆÃÏ¤ËÄÌÃ£¡£Ä§Ê¼¤Ë´Ø¤¹¤ë±½¤äÉÔËþ¤¬¹¤¬¤é¤Ì¤è¤¦¡¢ÆâÉô´Æ»ë¤ÈÅýÀ©¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
É½¸þ¤¤Ï¡ÖºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Î²¸¾ð¡×¤ò±é½Ð¤·¤¿°ÖÏ«¹Ô»ö¤À¤¬¡¢½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤à¤·¤íÉÔ¿®¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£