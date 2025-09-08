今年4月25日、古株の特撮ファンたちの間に衝撃が走ったーー。

《突然ですが…私年内に結婚することになりました》

こうXで呟いたのは、女優・ひし美ゆり子（78）だ。そのお相手は…

《知り合ったのが53年前 元俳優歌手の岡崎徹さんで彼は初婚です アマゾ〜〜ンbyアンヌ》

“アマゾ〜〜ンbyアンヌ”でわかるように、ひし美は『ウルトラセブン』でアンヌ隊員役を、岡崎徹（76）は『仮面ライダーアマゾン』で主役のアマゾン、山本大介役を演じている。まさに、特撮ヒーロー＆ヒロインの結婚なのだ。

＊＊＊

8月初旬に移住、熊本の岡崎と同居を始めたばかりのひし美に、新婚3か月記念のインタビューを敢行した。ひし美と岡崎は5月23日、熊本県芦北町の役場で婚姻届を提出している。

奇跡の78歳…変わらぬ美貌のアンヌ隊員・ひし美の隣にアマゾンが座るとは

「まだまだ引越しの梱包を解いてなくて、大変なのよ」

ファンの間で2人の結婚は大きな話題になっているが…。

「私もびっくり（笑）。4月20日にどうでもいいようなXを上げたら、なんだか大騒ぎになっちゃって」（ひし美、以下同）

ひし美のいう“どうでもいいようなX”の投稿とは、現在の夫である岡崎とのカラオケでのデュエット動画のことだ。これに《なんちゅう2ショットだ…》《特撮デュエットが爆誕ですね》など、ファンは色めき立った。

突然のプロポーズ

「その動画がけっこう話題になっちゃったから、慌てて翌日、徹ちゃんに電話したの。彼に黙って上げちゃったから“事後承諾でごめんね”って。彼はそういうことを全然気にするタイプじゃないから“いいよ、いいよ”って言ってくれた。そこで“最近、何してるの？”みたいな世間話をしたんです」

その際、岡崎から熊本県芦北町への移住話を聞かされた。そこには岡崎と親交のある漫画家、村枝賢一氏が暮らしており、昨年母親を亡くした岡崎に声をかけてきたのだという。

「私ね、前から田舎に住みたいと思っていたの。生まれてからずっと東京で暮らしてきたけど、税金は高いし、生活するにも物価も高いじゃない。どうせひとりで生活しているんだし、田舎に行けばもっとお金がかからないで生活できるかな、って」

ひし美は'16年に一般男性と離婚、バツ2だった。そこに岡崎の移住話が降ってきて…。

「タイミングよね。彼が言わなかったら、まだ東京でひとり暮らししていたと思う。憧れていても、ひとりで田舎暮らしするのは怖くて無理じゃないですか」

芦北町に自分も移住しようか、と話すひし美に、岡崎は同居を提案。そこで“同居するのなら結婚して”とひし美からプロポーズしたという。そして、その5日後にはSNSで婚約を発表…。驚きの急展開だが、

「だって、もういい年じゃない（笑）。考えている時間なんてないわよ」

53年の親交、交際は0日

実はこの時、ふたりは交際していなかった。ひし美の言葉通り「考えている時間はない」ということだったのだろう。78歳と76歳、酸いも甘いもかみ分けた、大人同士の“交際0日婚”だったのだ。

ひし美と岡崎のそもそもの出会いは53年前に遡る。'72年の映画『不良番長一網打尽』での共演がきっかけだった。

「あの共演で仲良くなって、当時はちょくちょく会っていました。でも、恋愛感情とかはなかったの。彼の彼女と3人で遊びに行ったこともあったしね（笑）。本当にいい友達関係。

'05年には私が当時、調布でやっていた台湾料理の店に来てくれました。そこから10年会っていなくて、'15年に熊本でイベントをやるから…と彼からの依頼で出演。その後も'18年にまたイベントで一緒になって…。その後も一緒になる機会はあったけど、会っている頻度はそのくらいだったかしらね」

50年以上の付き合いとはいえ、今回のスピード婚に不安はないのだろうか？

「彼も同居から…と考えていたみたいだけど、私は前の夫の苗字を使っていたので、苗字を岡崎に変えたかったの。もちろん、それだけじゃなくて、彼が本当にいい人だから結婚したんですよ。電話で話していて“この人しかいない”と思ったんだから（笑）」

特撮界のBIGカップルの今後は

今は引越しの片付けで忙しい2人だが、こんなプランを考えているという。

「徹ちゃんと賢一さんが、古民家を使ってカフェをやろうと計画していて。それに私も乗っかろうかなあって。オープンは9月くらいにしたいですね」

今年でデビュー60周年を迎えたひし美。おめでたいことが重なったが、これからの展望を聞いてみるとーー。

「別に何もないです。これからの生涯、彼とまったり幸せに暮らせればって。もうね、あくせく働くのは疲れたの（笑）。芦北町でゆっくりと、この町を盛り上げるようなことができれば嬉しいな。

50年以上かかってやっと掴んだ幸せだから、これからを楽しまなくちゃ。徹ちゃんとも、性格的に合わないことも出てくるかもしれないけれど、彼のことが大好きだから（笑）」

最後までのろけっ放しのひし美。老いらくの恋と結婚生活を楽しみつつ、末永くお幸せに。

取材・文／蒔田稔

デイリー新潮編集部