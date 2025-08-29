この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【工場転職】工場勤務で“紹介NG”になる人の特徴｜次の転職先が見つからなくなる!」と題し、工場勤務を目指す人に向けて“ブラック入りリスト”のリアルを熱弁した。動画は「ブラック入りリストしてしまうとですね、残念ながらそこで仕事はできません」と警告する言葉から始まり、工場業界ならではの注意点を具体例とともに紹介している。



ケンシロウ氏は、「一度工場で働いた人にはまた行きたくなる理由があり、ブラック入りリストは本当に“もったいない”」と強調。特に、「無断によるバックレや初日の欠勤は即ブラック入り。面接官の時間を無駄にするのはNG。せめて一報を入れてほしい」と厳しく指摘。



さらに、「満了期日前に自己都合で辞める人も注意。会社の意見を無視して自分優先で退職すると、次回から受け入れNGになる」とし、担当者との話し合いの重要性を説いた。また、「短期離職を繰り返す人も要注意。高収入や良条件の転職を目指すなら、職歴を荒らさずに“正して”おくことが大切。相談してくれれは対策を具体的にアドバイスできる」とバックアップ体制も示した。



態度や書類の不正についても厳しく触れており、「面接でつっかかったり文句を言ったり、経歴や学歴を偽るのは一発でNG。特に経歴詐称は“デジタルタトゥー”のように業界で長く残る」と警鐘を鳴らした。「今やってしまったことは5年後、10年後にも影響する。今の行動が未来を左右する」と、体験から語る言葉には重みがある。



動画の最後には「ブラック入りリスト、本当に“もったいない”です。派遣会社も条件も千差万別。良い会社で働くにはNG行動を徹底的に避けてください」と視聴者に注意喚起。「動画が参考になったら高評価とチャンネル登録、公式LINEからの相談も遠慮なく！」と呼びかけ、転職活動を支える姿勢で締めくくった。