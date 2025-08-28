資産運用アドバイザーが解説 金融庁本気の新NISA超拡充-“即枠復活”や子供NISAの落とし穴とは
YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」を運営する資産運用アドバイザー・ガーコ氏が、「金融庁が本気！新NISAが超拡充！しかし、これ知らないと大損・・・！」と題した動画を公開。金融庁によるNISA制度の抜本的拡充案について、速報を交えて詳しく解説した。
動画冒頭、ガーコ氏は「金融庁が本気、新NISAが超拡充予定」と熱っぽく語りかける。今回検討されている主な超進化ポイントは4つ。「①高齢者向けのプラチナNISAで毎月分配型投資が可能に ②子供NISAで0歳から毎年120万円積み立て投資 ③スイッチングが進化-売却した枠が即復活 ④NISAの対象商品が拡充」と最新情報を挙げ、「どれもすごいんですけど、それぞれ危険な落とし穴がありそう」と注意を促した。
特に投資家の利便性を大きく変えるのが、売却したNISA枠が“即復活”する新制度案。「今年売却したら今年中に枠が復活し、再投資できるのはめちゃくちゃいい」とガーコ氏は評価する一方、「短期売買を繰り返すと、結局高く買って安く売るパターンになりかねない。これは長期投資家には本当に危険」と警鐘も鳴らす。「制度の詳細が決まるまでは慎重に。焦って動くのは禁物です」と呼びかけた。
また、親世代必見の「子供NISA」については、「0歳から年間120万円投資できれば、将来8億円という驚きのシミュレーションも可能」と言及。ただし、「贈与税のラインが110万円なので、超える場合は要申告。また、名義預金認定にも要注意」と具体的なリスクを紹介する。「子供とちゃんと話し合い、資産管理の実態を整えておくことが大切」と助言した。
商品の拡充については「NASDAQ100や債券、ゴールドなどが対象に入れば投資戦略の幅が広がる」と期待を表明。だが、「選択肢が増え、ハイコスト・ハイリスク商品も増える。自分で選ぶ力がますます必要になる」と資産運用アドバイザーらしく注意点も強調した。
最後は「まだ制度詳細はこれから。まずは情報を見極め、自分に合った戦略を冷静に考えて」と締めくくるガーコ氏。
