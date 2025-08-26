¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤ËÈÖÁÈ¸Â³¦Àâ¤¬ºÆÉâ¾å¡¢MCÆ±»þ·çÀÊ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡È¥ä¥é¥»ÙÔÂ¤¡É¤È¡È¥Í¥¿ÉÔÂ¡É
¡Ø·îÍË¤«¤éÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤À¡£¤½¤Î¡ÈÉÔ±¿¡É¤Ï8·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¸²Ãø¤Ë¡£»Ê²ñ¤ÎSUPER EIGHTÂ¼¾å¿®¸Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ·çÀÊ¤·¡¢ÉÔºß¤Î¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡Û¡È¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡É»þÂå¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹
¥Þ¥Ä¥³¤Ï¹ø¤Î´ØÀá¤ò°¡Ã¦±±
¡¡·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖËÁÆ¬¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î¤¿¤ÓÂ¼¾å¤È¥Þ¥Ä¥³¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢¼ýÏ¿¤òÃæ»ß¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤ÏMCÉÔºß¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¼¡²ó¡¢¾õ¶·¤Ï2¿Í¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ÑÍ÷µÒ¤â¤¤¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°ÀâÃ´Åö¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥ó¥·¥ó¥°¥Ò¡¼¥í¡¼¡£Ã¸¡¹¤ÈVTR¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¿¶¤ë·Á¤ÇÈÖÁÈ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë3ËÜ¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬²áµî±ÇÁü¤Î¡ÈÁí½¸ÊÔ¡É¡£¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤ËÂ¼¾å¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î¡ÈÁí½¸ÊÔ¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢MC2¿Í¤ÎÆ±»þ·çÀÊ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë°Õ¸«¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÔÆó¿ÍÆ±»þ¤ÏÉÔ¼«Á³¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡Õ
¡ÔÌë¤Õ¤«¤·¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î?¡Õ
¡ÔµÞ¤ËÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤Í?¡Õ
¡Ö¡Ø¼¡²ó¡¢¾õ¶·¤Ï2¿Í¤«¤é¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦ÃúÇ«¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ÎÂ¸Â³¤ò´í¤Ö¤àÀ¼¤ò¾·¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¼¾å¤µ¤ó¤Þ¤ÇÆ±»þ¤ËµÙ¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤ÏºÇ¶á¡¢¹ø¤Î´ØÀá¤ò°¡Ã¦±±¤·¤Æ¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ!¡Ù¡ÊTOKYO MX¡Ë¤òÄ¹´ü·çÀÊ¡£º£·î18Æü¤Ë3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç·çÀÊ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤¬¡¢Â¼¾å¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¡È¸¶°øÉÔÌÀ"¡£»ëÄ°¼Ô¤â¿´ÇÛ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥Î¥í¤ä¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ç¤â¤«¤«¤Ã¤¿¤ó?!¡Õ
¡Ô¤³¤Î½ë¤µ¤Î¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢½ë¤µ¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÉÔÄ´Àâ¤äÉÂµ¤¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÖÂ¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡È»Å»ö¤òµÙ¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¡É¤¬¿®¾ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Æü24ÆüÊüÁ÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×´§ÈÖÁÈ¡ØEIGHT-JAM¡Ù¤â·çÀÊ¡£»Ê²ñÂåÌò¤Î²£»³Íµ¤µ¤ó¤¬¡ØÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¶áº¢¡¢·ÝÇ½³èÆ°°Ê³°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÈÆ¯¤¤¹¤®"¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Ç¯5·î¡¢¼«¿È¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡ÖAI¥·¥ó¥´¡×¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òµ¯¶È¡£Íâ6·î¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ø¥Î¥¦¥¿¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ù¤Î¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¶È°Ê³°¤Î¡ÈÉû¶È¡É¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¡£Áý¤¨Â³¤±¤ë¸ª½ñ¤¤Î¡È¥Ä¥±¡É¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¼¾å¤ÎÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡ØÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¥«¥é¥¹¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¤ÈÙÔÂ¤¤·¤¿·ï¤¬BPO¤Î¿³ÍýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏMCÉÔºß¤Î¡ÈÁí½¸ÊÔ¡ÉÍê¤ß¤ÎÊüÁ÷¤¬Â³¤¯¤Ê¤É»îÎý¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£5·î¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òºÆ³«¤·¤¿ÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤¬¼Õºá¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬TVerÈÇ¤Ç¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤âÇÈÌæ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁí½¸ÊÔ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Í¥¿ÉÔÂ¤Î¤»¤¤¤«¡¢ÄÌ¾ï²ó¤Ç¤â²áµî±ÇÁü¤Ç¡È¼ÜËä¤á¡É¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡²þ¤á¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¡ØÌë¤Õ¤«¤·¡Ù¸Â³¦Àâ¡£¼¡²óÊüÁ÷¤Ï2½µ´Ö¸å¤Î9·î8Æü¡¢2¿Í¤ÎÀâÌÀ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£