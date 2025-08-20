「勝つためなら汚いプレーも…」女性初のロールモデルコーチ就任の近賀ゆかりが海外で学んだ“プロの現実”「自分がいいと思っていたものが、他方から見たらそうではない」
2025年８月20日、日本サッカー協会（JFA）から女性初のロールモデルコーチに指名された近賀ゆかり氏。アンダーカテゴリーの日本女子代表チームをはじめ、JFA推進の若年層強化および普及活動に携わる同氏は、現役時代に様々なクラブでプレーしている。
具体的には、日テレ・ベレーザ、INAC神戸レオネッサ、アーセナル・レディースFC（イングランド）、キャンベラ・ユナイテッドFC（オーストラリア）、杭州女子倶楽部（中国）、メルボルン・シティWFC（オーストラリア）、オルカ鴨川 FC、サンフレッチェ広島レジーナと、計８クラブに在籍してきた。日本女子代表歴は100試合・５得点で、2011年のワールドカップ優勝をはじめ、2012年ロンドン五輪の銀メダル、2015年ワールドカップ準優勝など、輝かしい実績を誇る。
この経験から近賀氏が学んだのは「サッカーって色々な見方がある」だった。
「日本で良いと言われるスタイルとはまるで違うけど、（海外では）その良さを体感できたり、２部リーグのオルカ鴨川では先のE-１選手権に出場していた中嶋（淑乃）と一緒にやっていました。彼女が19歳の時ですね。２部で活躍して代表につながっている選手も見たので、そういう経験を伝えたらいいですね」
では、「色々な見方」とはどういうことか。
「日本では繋ぐスタイル、技術の高さが評価されますが、一方でフィジカルメインだったり、汚いプレーをしても勝負にこだわるところだったり。ある意味プロだなと思ったのは、勝ってお金をもらう、サッカーでお金をもらうところです。その辺りはまだ日本に浸透していないというか、ギリギリ感がないと思うので。そういうことを伝えたいです。
中国はポテンシャルの高い選手がめちゃくちゃいて、特にGKは凄かったです。力を入れられたら恐いなと。自分がいいと思っていたものが、他方から見たらそうではない。いろんなサッカーがあるんだなということを知れてすごく良かった」
近賀氏の豊富な経験が今後、若年層強化および普及活動にどう活用されていくか。興味深い。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
