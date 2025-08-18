週7で使いたい「おしゃれバッグ」→【ROPÉ PICNIC】に値下げで売ってた、、！

コーデをぐっとおしゃれに仕上げてくれるバッグは、合わせやすさを重視してシンプルなものを選びがち……。そんなお悩みに寄り添う「おしゃれバッグ」が、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】でセール価格で販売されているそう。そこで今回は、毎日でも使いたくなりそうなおしゃれなバッグを厳選してピックアップ！ ひとくせデザインでおしゃれなのに、様々なスタイルに合わせやすくヘビロテの予感。気になったアイテムは今すぐチェックしてみて。

華やぐビーズバッグはオンオフでヘビロテ

【ROPÉ PICNIC】「ポーチ付きビーズハンドバッグ」\1,800（税込・セール価格）

大小のパール風ビーズのハンドバッグは、いつものスタイルに甘さと上品さをプラス。サテン調の内ポーチ付きで、底に向かって広がるフォルムなので手荷物もしっかり収納できそうです。ジーンズやTシャツのシンプルなコーデから結婚式の二次会やパーティーまで、オンオフ問わず華やかに仕上げてくれる予感。

横長のワンハンドルバッグはリボンディテールが特徴

【ROPÉ PICNIC】「リボンディテールワンハンドルバッグ」\3,245（税込・セール価格）

横長フォルム × ワンハンドルのトレンドがぎゅっと詰まったバッグがセール価格でゲットできるのは嬉しい！ スリムでハンサムな印象のシルエットに、ハンドル部分のリボン風のディテールがポイント。肩にかけるとおさまりが良いハンドルの長さで、コーデをクラシックな雰囲気に格上げしてくれそう。夏のTシャツコーデはもちろん、秋にかけてニットやジャケットとの相性も良さそうです。カラーはベージュとブラックの2色で、両方揃えたくなるかも。

ラフに映えるチェーンバッグ

【ROPÉ PICNIC】「メタリックヤーンミニチェーンショルダーバッグ」\1,997（税込・セール価格）

ラフに映えるラメ風素材のニットバッグは、カジュアルなスタイルにぴったり。貴重品やリップをスマートに収納したい人におすすめのサイズ感です。バッグの上の部分はボタンがついており、開きっぱなしにならないのも嬉しいポイント。ストラップは細めのチェーンなので、いつものスタイルを甘くしすぎず華やかに仕上げてくれそうです。柔らかく軽い素材感なので、旅行の際に持っていくのもおすすめ。

仕事でも使えるレザー風バッグ

【ROPÉ PICNIC】「2WAYドロストショルダーバッグ」\3,293（税込・セール価格）

ハイブランドさながらの高級感のあるレザー風バッグは、仕事でもプライベートでも重宝しそうな予感。底のマチと深めのデザインで水筒やメイクポーチなど夏の必需品も収納可能。ドロストデザインでコンパクトなシルエットになり、おしゃれに持ち運びができそう。ハンドとショルダーの2WAY仕様なので、その日のスタイルに合わせて変えることができます。すでにカラーによっては在庫がなくなっていそうなので、気になる人は早めにチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Momo.S