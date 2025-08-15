¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÀÆÉ¤ß¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¥ä¥Ð¤¤¡×Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¿Íµ¤½÷Í¥¡Ê41¡Ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Î½é¿á¤ÂØ¤¨±éµ»¤¬¹óÉ¾¤ÎÍò¡Ä¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥µ¯ÍÑµá¤á¤ëÀ¼¤â
8·î8Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¡Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ë¡£8¡Á10Æü¤Î½é½µËö3Æü´Ö¤Ç¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ11²¯3297Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍÎ²èºîÉÊ¤ÇºÇÂ®¤È¤Ê¤ë10²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÈÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡É¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«°Ê¸å¡¢X¾å¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ô¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÉü³è¤ÎÂçÃÏ¤Ç¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Î¿áÂØ¤ò¤ä¤Ã¤¿¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯ÍÞÍÈ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈËÀÆÉ¤ß¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¥¹¥«¥è¥Ï±é¤¸¤ë¥¾¡¼¥é¤¬´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Ìµ´¶¾ð¤Ê¥¥ã¥é¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥Ù¥ë¡Õ
¡Ô#¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É ´Ñ¤Æ¤¤¿¤±¤É¼ç¿Í¸ø¤Î½÷À¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ã¤Æ¿Í¤¬ËÀÆÉ¤ß²á¤®¤Æ¥Ò¥É¤«¤Ã¤¿ ¤â¤¦1¿Í¤ÎÃËÀ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤³´äÅÄ¹äÅµ¤Ï°ãÏÂ´¶¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ã¤Æ¿Í¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤¬¹ó¤¹¤®¤Æ½¸Ãæ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ ¤Ê¤ó¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¤ä¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡Ô¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º ¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¤Î¿á¤ÂØ¤¨ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤¹¤®¤Æ º£²ó¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ê¤ó¤À¤±¤Ç°ãÏÂ´¶¥ä¥Ð¥¤¡Õ
¡Ô¾¾ËÜ¼ãºÚ¡©¤Ã¤Æ¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¿áÂØÈÇ¤ÏÂæÌµ¤·¤À¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤ó¿Í¤À¤±¤ÉÏÃÂê²Ô¤®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ ¥Þ¥¸¤Ç¥»¥ê¥Õ²ó¤·Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¶ÛÄ¥´¶Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡Õ
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì»úËëÈÇ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª½÷Í¥¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó±é¤¸¤ë¸µÆÃ¼ì¹©ºî°÷¡¦¥¾¡¼¥é¤ò½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤¬¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥ß¥¹Çî»ÎÌò¤ò»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¡Ê26¡Ë¤ä¼ã¼ê½÷Í¥¤ÎµÈÀî°¦¡Ê25¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ï£¡¹¤¿¤ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬¿á¤ÂØ¤¨¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º½é¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¾¾ËÜ¤Ï¡¢È´Å§¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢7·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¡Ø¤¨¡©»ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿áÂØ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¤·¤«¤â¿·¾Ï¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Æ22Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤°ìÂ²¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î±éµ»¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¡£µ¤¹çÈ´·²¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¿á¤ÂØ¤¨¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ìÉô¤Ç¡È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÊ³Æ®¤ò¾Î¤¨¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¹óÉ¾¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤ò¸«¤¿30Âå½÷À¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥È¡¼¥ó¤ÇÍÞÍÈ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ÈËÀÆÉ¤ß¡É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¾¡¼¥é¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢±éµ»¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Æ±¤¸¤À¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬¤¹¤´¤¯Éâ¤¤¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¤É¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¾¡¼¥é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¡ÈÉÔ¹¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¤Ç¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦Ìò¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥É¥¦¤È¤·¤Æ8ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ÎÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨¤ÏÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤ÎÀ¼¡áÊÆÁÒÎÃ»Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¿ÍÃ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤è¤ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬Éâ¤¤¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤ò¡¢ÆïÂçÅµ¤µ¤ó¡¢¾®ÌîÂçÊå¤µ¤ó¡¢¹â»³¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ë¥×¥í¤ÎÀ¼Í¥¿Ø¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿ÍÃ£¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¿á¤ÂØ¤¨½éÄ©Àï¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬Éâ¤¤¤Æ¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍÌ¾ºîÉÊ¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÀ¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤È¡¢´Ø¤ï¤Ã¤¿¿Í¤¬Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÉÔ¹¬¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
º£²ó¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤Ï¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âÈà½÷¤Ë¤¢¤Þ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¾ËÜ¡£º£¸å¡¢¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤Ç¿á¤ÂØ¤¨³¦¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥é¡¼¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£