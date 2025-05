¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥×¥í¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ¶Ë¾å¤Î¥·¥ó¥×¥ë¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¤³¤ÎÅ¹¤Ç

シンプルなミルフィーユを食べるならこの店! スイーツコンシェルジュのはなともさんおすすめのお店を6軒ご紹介。

今の気分はシンプルなミルフィーユ♡

クリームとパイだけのシンプルなミルフィーユ。シンプルだからこそ、極上の一品を味わいたいですよね。今回は、そんなシンプルミルフィーユが購入できるお店を、スイーツコンシェルジュのはなともさんに教えてもらいました。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

1. ノワ・ドゥ・ブール

ミルフィーユ

「ミルフィーユ」670円※6月より価格変更あり 写真:お店から

はなともさん

焼きたてフィナンシェが看板商品の洋菓子店「ノワ・ドゥ・ブール」。同店の「ミルフィーユ」は、3層のパイ生地でカスタードクリームをサンドした、シンプルな作りが特徴。パイ生地のサクサク感とカスタードのなめらかさが絶妙なバランスです。バターの香りも心地よく、シンプルながらも満足感たっぷり。作り立てのおいしさを楽しめるのは同店ならでは。サクサクのパイ生地と濃厚なクリームのハーモニーをぜひ味わってみてください。

2. メゾン・ダーニ

ミルフィーユ

「ミルフィーユ」680円 出典:アツシ0422さん

<店舗情報>◆ノワ・ドゥ・ブール 日本橋三越店住所 : 東京都中央区日本橋室町1-4-1 日本橋三越本店本館 B1FTEL : 03-6225-2061<店舗情報>◆ノワ・ドゥ・ブール 新宿伊勢丹店住所 : 東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 B1FTEL : 03-6380-6331<店舗情報>◆ノワ・ドゥ・ブール 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3535-9683

はなともさん

白金高輪にある「メゾン・ダーニ」は、バスク地方の伝統的なスイーツが味わえる人気の洋菓子店。筆者イチオシの「ミルフィーユ」は、修業先のフランス・パリの老舗「ラ・ヴィエイユ・フランス」仕込みのフィユタージュ(折り込みのパイ生地)を同店のシェフがアレンジしたもの。フィユタージュは自然に膨らみながらも美しく焼き上げる絶妙な加減で、バリッとした独特の歯ごたえが特徴。このフィユタージュに合わせるのはコクのあるクレーム・ムースリーヌ。バターの豊かな風味とリッチな味わいは、一度食べるとやみつきになりますよ。

3. LENOTRE

ミルフィーユ・ヴァニーユ

「ミルフィーユ・ヴァニーユ」1,134円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆メゾン・ダーニ住所 : 東京都港区白金1-11-15 1FTEL : 03-5449-6420

はなともさん

フランス・パリ最高峰メゾンのひとつ「ルノートル」の日本初となる路面店「ルノートル 東京」。こちらの「ミルフィーユ・ヴァニーユ」は、パイ生地とクリームのバランスがとにかく絶妙。パイ生地には発酵バターを入れて風味を最大限に引き立てています。中のバニラクリームは口どけがとてもよく、濃厚なのに後味はすっきり。素材のバランスがよく、完成度の高さに驚きます。丸の内の他に、銀座三越、麻布台ヒルズにも店舗があるので、お出掛けついでにぜひ購入してみてください。

4. パティスリー ビガロー

ミルフィーユ

「ミルフィーユ」750円 出典:su_taさん

<店舗情報>◆LENOTRE 東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 1FTEL : 03-6551-2850<店舗情報>◆ルノートル 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3562-1111<店舗情報>◆LENÔTRE 麻布台ヒルズ 住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA1 1FTEL : 03-5544-8215

はなともさん

世田谷区桜新町にあるフランス菓子の名店「パティスリービガロー」の「ミルフィーユ」。パイ生地とカスタードクリームのみというシンプルな構成ですが、その味わいはまさに極上。しっかりと焼き込まれたパイ生地はとても香ばしく、バターの風味とサクサクした食感がたまらない心地よさです。カスタードクリームは卵黄と生クリームがたっぷりでとってもリッチ。この2つのコンビネーションが幸せなマリアージュを生み出しています。シンプルながらも、作り手の技術とセンスが光る最高のミルフィーユです。

5. フィオレンティーナ ペストリーブティック

ミルフィーユ

「ミルフィーユ」600円 写真:お店から

<店舗情報>◆パティスリー ビガロー住所 : 東京都 世田谷区 桜新町1丁目15-22TEL : 03-6804-4184

はなともさん

六本木のラグジュアリーホテル・グランド ハイアット 東京内にある「フィオレンティーナ ペストリーブティック」。同店の「ミルフィーユ」には、卵感のある濃厚なカスタードクリームがたっぷり。リッチな甘さで、さすがホテルメイド! またパイ生地もしっかり焼き込まれていて、サクサク感と香ばしさがやみつきになるおいしさです。パイ生地とカスタードクリームのみというシンプルな構成ですが、素材のおいしさがしっかりと感じられ、とにかく絶品。ホテルメイドのミルフィーユは、日頃がんばる自分へのご褒美にぴったりです。

番外編 フレデリック カッセル

ミルフイユ・ヴァニーユ

「ミルフイユ・ヴァニーユ」1,188円 撮影:ジェイムス・オザワ

<店舗情報>◆フィオレンティーナ ペストリーブティック住所 : 東京都港区六本木6-10-3 グラン ド ハイアット 東京 1F ロビーフロアTEL : 050-5456-0490

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選出されている「フレデリック カッセル 銀座三越店」。ミルフィーユの名店といえば同店を外して語ることはできません。

4月に公開した記事では、2024年8月にオープンした「経堂アトリエ店」を取材。濃厚なクリームとサックサクのパイ生地は、これぞミルフィーユ!な名品です。

<店舗情報>◆フレデリック カッセル 銀座三越店住所 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越 B2FTEL : 03-3535-1930<店舗情報>◆フレデリック・カッセル 経堂アトリエ店住所 : 東京都 世田谷区 経堂4-12-12TEL : 03-6413-7439

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

