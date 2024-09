【界変の魔法使い】9月11日 連載開始予定

小学館は、9月11日に発売予定のマンガ雑誌「週刊少年サンデー 2024年42号」にてマンガ「界変の魔法使い」の連載を開始する。

夏の新連載第4弾として始まる本作は、弟子を取りたがらない魔法使いの「世無」と少年の出会いをきっかけとした物語を描くオリジナルファンタジー巨編。「結界師」や「BIRDMEN」、「終末のラフター」といった作品を送り出す漫画家の田辺イエロウ氏の新作となっている。

表紙と巻頭カラーを飾る予定で、田辺氏も自身のXにて告知を行なっている。

