ドジャース・大谷翔平選手(30)が、妻・真美子夫人への“リスペクト”を垣間見せた瞬間が反響を呼んでいる。

7月23日(日本時間24日)に本拠地で開催されたジャイアンツ戦を前に、ドジャースが選手のインタビュー動画をSNSに投稿。この日は「Women’s Night(ウーマンズ・ナイト)」として、女性にスポットを当てたイベントが行われた。

投稿では《It’s Women’s Night at Dodger Stadium so we asked the guys to name their favorite female athlete(編集部訳:ドジャースタジアムのウーマンズ・ナイトということで、選手たちに好きな女性アスリートの名前を聞いてみました)》と記され、1分ほどの動画が添えられていた。

動画内で2番目に登場した大谷は、英語で「好きなアスリートは誰?」と聞かれると、振り向きながら笑顔でこう即答したのだった。

「My wife(私の妻です)」

この時インタビュアーは性別については触れておらず、シンプルに「Who’s your favorite athlete?」と質問していた。とはいえ大谷は、昨年4月まで現役のバスケットボール選手として「富士通レッドウェーブ」で活躍していた妻を真っ先に挙げたのだった。

ドジャースのX公式アカウントでは、すでにこの投稿に7000件以上の「いいね」が集まり、感激の声が相次いでいる(24日14時現在)。

《かっこいい 愛妻家な男って素敵》

《ちょっと…ちょっと…ちょっと…!!!!!(以下声にならない ステキ。真美子さんのキャリアがさらりと意味を持ち輝く瞬間。嬉しいだろうなぁ》

《最高‥最高すぎる‥。 もはや「女性」とか限定されてないから。 「好きなアスリートは?」でMy Wifeですよ!》

《翔平、真美子さんにべた惚れですよね 彼の一挙手一投足が真美子さんへの愛に溢れてますー》

《こんなかっけぇ旦那さん手に入れられた、真美子さんが羨ましいぜぇ ほんとに平和にラブラブで過ごしてほしいゼ》

本試合では「1番・指名打者」で出場し、真美子夫人が選曲した人気アニメ『ジョジョの奇妙な冒険 第5部』で使われる楽曲『il vento d’oro』で登場したことも話題となった大谷。愛妻家の素顔は、ますます人気を高めているようだ。