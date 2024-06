アーノルド・シュワルツェネッガー(76)の長女キャサリン・シュワルツェネッガー(34)が、夫クリス・プラット(45)との第3子を妊娠したと報じられた。キャサリンとクリスは2019年に結婚し、娘2人をもうけている。妊娠が報道された当日、キャサリンは家族4人のプライベートな写真を自身のSNSに披露していた。作家のキャサリン・シュワルツェネッガーが夫で俳優のクリス・プラットとの第3子を妊娠したことを、米メディア『People.com』が28日(以下、現地時間)に報じた。

同メディアによると、ある情報筋はキャサリンが妊娠した事実を認めているという。キャサリンは、アーノルド・シュワルツェネッガーと元妻マリア・シュライバー(68)との間に生まれた4人の子ども達の長女だ。キャサリンとクリスは2019年6月に結婚し、長女ライラ・マリアちゃん(3)と次女エロイーズ・クリスティーナちゃん(2)をもうけた。クリスには、元妻で女優のアンナ・ファリス(47)との間に息子ジャックくん(11)がいる。キャサリンは28日、家族4人で馬小屋を訪れた時の写真を自身のInstagramに公開し、「私を幸せにしてくれるもの:憂鬱な朝の後に納屋を訪問すること」と言葉を添えた。披露したのは、キャサリンがエロイーズちゃんを馬に乗せる場面や、クリスがエロイーズちゃんを肩車して馬小屋を見る様子、ライラちゃんとエロイーズちゃんが馬の背に座る姿など、家族のプライベートな瞬間を捉えたものだ。ただし後ろ姿で、子ども達の顔は公開されていない。クリスは5月に映画『ねこのガーフィールド(原題:The Garfield Movie)』のプレミア上映会で、米メディア『E! News』のインタビューに応じた際、ジャックくん、ライラちゃん、エロイーズちゃんをこのように称賛していた。「彼らはキュートで素晴らしいよ。優しくて礼儀正しく、親切で陽気な小さい天使なんだ。」そして「子育ての新時代が到来したと思う」と言うと、自身の子ども時代の経験が子育てに反映していることを明かした。「僕はずっと両親に言われた通りのことをして育ってきた。親に『ノー』と言えるなんて、知らなかったんだ。その結果、僕は自分の感情を健全にコントロールすることができなくなった。だから子ども達が自分自身を心地よく表現できるように、育てようとしているよ。」